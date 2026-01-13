Barbie z autyzmem. Powielanie stereotypów czy ważny gest?
Doczekaliśmy się. Mattel zaprezentowała właśnie pierwszą autystyczną lalkę w swojej kolekcji. Nowa Barbie została zaprojektowana we współpracy z obrońcami praw osób z autyzmem i, jak twierdzą jej twórcy, ma wyraźne przesłanie.
Barbie z autyzmem. Ważny gest?
Firma Mattel wypuściła na rynek model Barbie, jakiego jeszcze nie było. A całkiem możliwe, że być powinien. To lalka z słuchawkami, tabletem oraz fidget spinnerem - dodatek do kolekcji Barbie Fashionistas.
Nowa Barbie została zaprojektowana po konsultacji z Autistic Self Advocacy Network (ASAN). Jej głównym zadaniem jest odzwierciedlenie prawdziwego doświadczenia osób cierpiących na autyzm. Twórcy lalki uważają, że w ten sposób jeszcze "więcej dzieci będzie mogło odnaleźć siebie" w słynnej lalce Barbie.
Dla młodych osób z autyzmem niezwykle ważne jest oglądanie autentycznych, radosnych wizerunków samych siebie, i tym właśnie jest ta lalka.
Barbie ma ruchome stawy łokciowe i nadgarstkowe, dzięki czemu może symulować ruchy, a jej wzrok jest celowo przesunięty w bok. To celowy zabieg, który odzwierciedla sposób, w jaki niektórzy ludzie z autyzmem unikają bezpośredniego kontaktu wzrokowego.
"Bo Barbie jest dla dzieci"
Autystyczna Barbie ma na sobie lawendową luźną sukienkę w paski i, co ważne, buty na płaskiej podeszwie oraz rozpuszczone włosy. Jej znakiem charakterystycznym są słuchawki z redukcją szumów, co ważne w funkcjonowaniu osób cierpiących na nadmiar bodźców zewnętrznych. Oczywiście, Barbie nadal wygląda szykownie i modnie, dlatego też jej strój oraz słuchawki są dopasowane do tabletu, który wyświetla aplikacje oparte na symbolach (umożliwia to komunikację bez mówienia). Fidget spinner, który Barbie trzyma w dłoni naprawdę się kręci.
Barbie zawsze starała się odzwierciedlać świat, jaki widzą dzieci, i możliwości, jakie sobie wyobrażają. Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić naszą pierwszą autystyczną Barbie, która jest częścią tej ciągłej pracy.