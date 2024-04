A co to ten wodór? Polacy nie mają pojęcia

Jedynie co trzeci Polak wie, że wodór to nośnik energii. O jego zastosowaniu w energetyce i transporcie wiedzą głównie starsi Polacy, reszta zatrzymała się na etapie podstawówki — wynika z badania przeprowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz.

Dr Marek Troszyński z Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej w Collegium Civitas i ekspert Sieci Badawczej Łukasiewicz podkreśla, że wiedza o wodorze w społeczeństwie jest niewielka. Badanie na grupie ponad 2 tys. Polaków w wieku 18-65 lat pokazało, że tylko 38 proc. respondentów uznaje wodór jako nośnik energii. Co więcej, największa świadomość tego pierwiastka występuje w grupie wiekowej 50-65 lat.



Większość skojarzeń związanych z wodorem ma charakter opisowy, techniczny lub naukowy, bez wyraźnej konotacji emocjonalnej. Ludzie nie posiadają jednoznacznie ukształtowanych wyobrażeń na temat wodoru, co uniemożliwia wypracowanie jednolitych postaw wobec tej technologii. Pomimo że w mediach coraz częściej słyszy się o zastosowaniach wodoru w transporcie czy ogrzewaniu domów, większość respondentów nie jest w stanie wskazać konkretnych przykładów wykorzystania wodoru. Zaledwie 19 proc. słyszało często o samochodach z napędem wodorowym, a 21 proc. o autobusach zasilanych tym pierwiastkiem.

Raport Banku Gospodarstwa Krajowego informuje, że około 6 proc. inwestycji samorządów w zeroemisyjny transport stanowią autobusy wodorowe, a do 2028 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 17 proc. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wodór już teraz odgrywa istotną rolę w produkcji energii, zwłaszcza w transporcie. Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnących cen energii na rynkach światowych, wywołanych m.in. konfliktem na Ukrainie.

W ramach projektu „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022–2030″ eksperci Łukasiewicz – ITECH przygotowali programy działania, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat technologii wodorowych. Wskazują oni na potrzebę strategii komunikacyjnej, która dostarczy rzetelnych informacji na temat korzyści wynikających z wykorzystania wodoru jako nośnika energii.

Źródło zdjęć: Envato - Shaiith

Źródło tekstu: Newseria, oprac. wł