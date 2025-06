Odpuść zakupy na Aliexpress i Temu. Biedronka ma coś lepszego

Na Aliexpress i Temu dostępnych jest wiele tani, a jednocześnie dobrych odkurzaczy pionowych. Jednym z nich jest testowany przez nas Laresar V7, który Polacy kupują niemal w ilościach hurtowych. Jednak nie trzeba kupować od razu u Chińczyków. Biedronka ma dla nich solidną konkurencję.

Dalsza część tekstu pod wideo

Odkurzacz pionowy w Biedronce

W sklepie Biedronka Home trwa właśnie promocja na bezprzewodowy odkurzacz pionowy Greenote GSC55. Jest on wyposażony w bezszczotkowy silnik o prędkości 80 tys. obr./min. Oferuje on trzy tryby pracy, więc można go dostosować do aktualnych potrzeb. Według danych producenta moc ssania wynosi solidne 26 kPa.

Do zalet odkurzacz z pewnością należałoby zaliczyć 7 wymiennych akumulatorów o łącznej pojemności 2200 mAh. Co ciekawe, każdy z nich można ładować osobno. Do tego dochodzi też 5-warstwowy system filtracji, który ma zatrzymywać 100 proc. większych niż 0,1 μm oraz 95 proc. bardzo drobnych pyłów poniżej tej wielkości. Dzięki temu odkurzacz sprawdzi się w domach alergików.

Zbiornik na kurz ma pojemność 0,8 litra. Cała konstrukcja waży 3,72 kg. W zestawie znajdują się też wymienne szczotki, w tym podświetlana szczotka podłogowa z możliwością obrotu w zakresie od 90 do 140 st. Odkurzacz Greenote GSC55 można używać też w małej wersji, np. do czyszczenia kanap lub wnętrza samochodu.