To już oficjalne. SteamOS zmasakrował Windowsa w testach gier

O tym, że Windows jest najlepszym systemem do uruchamiania gier z Windowsa, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Okazuje się jednak, że... to nie do końca jest prawda. A przynajmniej nie w przypadku konsol przenośnych napędzanych przez APU od AMD. Czego najlepszym przykładem jest Lenovo Legion Go S.

Błędne wnioski

Oczywiście już wcześniej pojawiały się głosy twierdzące, że Legion Go S znacznie lepiej radzi sobie pod SteamOS. Rzecz w tym, że odnosiły się one do porównywania ze sobą modelu z natywnie zainstalowanym Windowsem do wariantu z natywnie zainstalowanym SteamOS, co nie miało większego sensu z powodu znacznie wydajniejszego APU, czyli Ryzen Z1 Extreme w wersji z Linuxem i znacznie słabszego Ryzen Z2 Go w wersji z Windowsem.

SteamOS bije Windowsa na głowę w grach

Serwis Ars Technica podszedł jednak do sprawy o wiele rozsądniej. Otóż wszystkie testy wykonywali oni na jednym urządzeniu. A dokładniej na wariancie SteamOS, na którym następnie zainstalowali Windowsa. Tu warto podkreślić, że ten ostatni korzystał z dwóch zestawów sterowników: od Lenovo i od Asusa. Tu będę wybierał najlepszy z wyników dla systemu Microsoftu. Jako przykład podam tu testy wykonywane na minimalnych nastawach graficznych i rozdzielczości 1280 × 800, tak aby pokazać, na co gracze mogą realnie liczyć podczas zabawy. Wyniki testów wskazują, że różnica pomiędzy tymi systemami jest wręcz kolosalna:

Gra SteamOS Windows Returnal 47 FPS 30 FPS Borderlands 3 59,1 FPS 59,8 FPS Cyberpunk 2077 52,4 FPS 46,6 FPS Homeworld 3 46,3 FPS 46,2 FPS Doom: The Dark Ages 38 FPS 30,8 FPS Pokaż więcej