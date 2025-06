Oryginalny Air Fryer w świetnej promocji. Tak wiele za tak niewiele

Często można spotkać się z głosami, że Air Fryer to tylko miniaturowy piekarnik w fikuśnej obudowie. To ewidentna bzdura. Jego zasada działania polega na traktowaniu żywności niezwykle silnym strumieniem gorącego powietrza, a nie na samej obróbce termicznej . Efekt końcowy jest więc zupełnie inny. Bez większego trudu zyskujemy soczyste wnętrze i chrupiącą skórkę. I to praktycznie bez użycia oleju . Tak się natomiast składa, że oryginalny Air Fryer jest obecnie w świetnej promocji.

Philips OVI NA221/00

Co to oznacza oryginalny? No cóż, twórcą tej kategorii sprzętów jest Philips. Ma to jakieś znaczenie? Jak najbardziej. Otóż firma ta ma liczne patenty związane z Air Fryerami. Z tego też powodu konkurencja nie może korzystać z części rozwiązań, które znajdziemy w urządzeniach tego producenta. Na przykład tych związanych z cyrkulacją powietrza.