Za mało vRAM? AMD znalazło sposób. Zużycie spada nawet 600 000-krotnie

O ile w przypadku dedykowanych kart graficznych dla PC AMD trudno nazwać liderem, tak firma stoi za GPU dla konsol Sony i Microsoftu, oraz dominuje w przypadku układów zintegrowanych. To ostatnie ma znaczenie w przypadku urządzeń takich jak Steam Deck, czy Lenovo Legion GO. Zintegrowane układy mają natomiast to do siebie, że współdzielą RAM z procesorem. Dlatego też techniki ograniczające jego zużycie są bardzo ważne.