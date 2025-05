Najfajniejszy tablet Samsunga doczeka się nowego wariantu dedykowanego armii

Zacznijmy najpierw od tego, czym jest model podstawowy, którego jestem szczęśliwym posiadaczem. Mamy tu do czynienia z 8-calowym, pancernym tabletem wyposażonym w łączność 5G, który pod każdym kątem został zaprojektowany do działań na zewnątrz. Mamy więc bardzo jasny, czytelny nawet w ostrym słońcu ekran , pojedynczy, ale mocny i zaskakująco dobrze brzmiący głośnik , świetne mikrofony, które zbierają dźwięk nawet w niekorzystnych warunkach – aplikacja BirdNet, która zawodzi w przypadku innych urządzeń kiedy warunki nie są idealne. Mamy też wysoką odporność na wodę i kurz , oraz dodatkowe, wzmocnione etui i coś, co nie zdarza się zbyt często, zwłaszcza w tabletach: wymienną baterię. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z niego, jak z bardzo dużego smartfona . Ma nawet głośnik do połączeń głosowych. Dołączone do zestawu etui natomiast nie tylko wzmacnia jego odporność na upadki, ale oferuje także kieszonkę na dedykowany, wodoodporny rysik . Tablet nie jest tani, za wariant 8 GB RAM należy zapłacić 1944 zł , ale jeśli szukasz czegoś pancernego, co świetnie się sprawdza w ciężkich warunkach, to gorąco polecam .

Samsunga Galaxy Tab Active5 Tactical Edition

Wersja pancerna, czyli Tactical Edition przynosi zmiany głównie w oprogramowaniu, ale nie tylko. Znajdziemy w niej tryb Stealth Mode, który odcina wszystkie moduły łączności w sposób programowy, czyli robi to, co teoretycznie powinien robić tryb samolotowy. Tryb Covert Lock to pójście o krok dalej. Fizycznie odcina zasilanie do modułów łączności. Dzięki temu nie jest możliwe wykrycie urządzenia, ani włamanie się na nie. Tym samym gdyby Hypervisor Device Manager (HDM), którego celem jest zabezpieczanie tabletu przed hakerami zawiodło, to Covert Lock jest ostateczną formą obrony. Dodatkowo tablet ten oferuje kompatybilność z urządzeniami NSA CSfC, czyli wojskowymi radiotelefonami i innym sprzętem tego typu. Co więcej, dedykowany tryb wyświetlania ma umożliwić korzystanie z tabletu nawet w goglach noktowizyjnych. Jak widać, nie są to funkcje, z których skorzystałby cywil. Jednak jeśli chciałbyś mieć tablet, z którego już wkrótce będzie korzystała armia USA w warunkach bojowych, to wersja standardowa za 1944 złote jak najbardziej dopasuje się do wymagań cywilnych.