Ten producent aut chce Cię obserwować. W zamian jest rewolucyjna opcja

Czy oświetlenie w samochodach może czekać jeszcze jakaś rewolucyjna zmiana? Okazuje się, że tak, bo nasze lampy mogą stać się bardziej… smart. Nad tym rozwiązaniem pracuje właśnie Ford. Wytyczy nowy szlak czy powtórzy historię Opla?

Bycie smart może nie jest już tak popularne jak kiedyś. Ale wciąż jest tematem nośnym i ważnym, także w sferze funkcjonowania miasta. Czy jednak “inteligentne” może stać się także nasze oświetlenie w aucie? Może na to wskazywać zgłoszenie patentowe opublikowane niedawno przez Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Złożył je Ford, który chce by światła w autach były jeszcze bardziej od nas zależne. O co dokładnie chodzi?

Tam sięgną, gdzie wzrok Twój sięga?

Do tej pory znaliśmy już różne rozwiązania związane z oświetleniem w autach. Temat doświetlania strony, w którą skręcamy, to już raczej nic nadzwyczajnego. Idąc dalej tym tropem spotkamy też lampy, które potrafią się fizycznie obracać razem z kierunkiem, w którym prowadzimy auto. Ta jednak funkcja związana jest ze sterowaniem. Ford postanowił podejść do tematu nieco inaczej.

Firma sugeruje, że kierowanie oświetleniem może się przydać nie tylko podczas zakrętów, ale także na prostych odcinkach. Aby to umożliwić producent postawił na śledzenie naszego wzroku oraz ruchy głowy i na tej podstawie decydować o ewentualnej zmianie kierunku oświetlenia. Wyobraźcie sobie nocną podróż przez las, gdzie kątem oka zauważacie jakiś cień, ale lampy skupiają się tylko na tym co przed naszym autem. Rozwiązanie przygotowane przez Forda mogłoby zmienić tę sytuację, co być może pomogłoby upewnić się, że widziana przez nas sylwetka rzeczywiście należy do zwierzęcia, które zbliża się do drogi.

Co ciekawe, jak portal Motor Authority, pomysł nie jest nowy. Nad podobnym rozwiązaniem pracował już Opel prawie 10 lat temu. Niestety poza zapowiedziami wielkiej rewolucji nie widziałem do dziś żadnych konkretów na ten temat. Ford ma jednak teraz dodatkową motywację, ponieważ w USA właśnie zmieniono przepisy federalne, które umożliwią korzystanie z nowoczesnych reflektorów matrycowych. W Europie były już one dostępne od lat.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Wirestock Creators

Źródło tekstu: Motor Authority