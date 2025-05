Nowość w Allegro Smart. Ruszają wyzwania

Nowości w ramach Allegro Smart

Jak zapewnia Allegro, wyzwania będą dostosowane do indywidualnej aktywności i preferencji zakupowych użytkowników. Mogą one obejmować zachęty do zakupów w określonych kategoriach (np. "kup za min. 90 zł w Moda i zdobądź 5 monet"), udziału w akcjach promocyjnych (np. "zakupy w Allegro Days"), wybór konkretnej metody dostawy (np. "3 zakupy z dostawą do Allegro One Box") czy aktywację usług finansowych Allegro (np. 100 monet za pierwszy zakup z Allegro Pay).