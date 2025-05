Biedronka pompuje promocje. Koło tej oferty ciężko przejść obojętnie

W dniach od 14 do 20 maja 2025 minikompresor z powerbankiem zakupimy za jedyne 89 złotych . Cena regularna urządzenia to 179 złotych. Trzeba przyznać, że tego typu promocje robią wrażenie.

Akumulatorowy minikompresor samochodowy z powerbankiem

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać co do tego, że tego rodzaju kompresor to bardzo praktyczne przenośne urządzenie, które niejednokrotnie może wyratować nas z opresji. Dzięki niemu napompujemy koła w samochodzie, motocyklu, rowerze. Napompujemy piłkę oraz materac plażowy, albo inne pompowane zabawki, niezależnie od tego, czy w pobliżu znajdziemy źródło energii, czy też nie. Ale to nie koniec jego zalet — kompresor z powodzeniem pełni też funkcję powerbanku, za pomocą którego można doładować urządzenia elektroniczne.