Gigant motoryzacji otwiera biznes w Polsce

Chiński gigant rynku samochodów elektrycznych w końcu rusza z oficjalną sprzedażą w Polsce. Mowa o marce BYD, która między innymi była sponsorem EURO 2024.

Jednym z największych producentów aut elektrycznych na świecie jest chińska marka BYD. Jej nazwa to skrót od "Build Your Dreams". Przedsiębiorstwo zostało założone w 1995 roku w Shenzen i początkowo skupiało się na produkcji akumulatorów. Dzisiaj jest jednym z najważniejszych graczy w segmencie elektryków, i właśnie otwiera swój biznes w Polsce.

BYD otwiera salon w Polsce

BYD działa w Europie od 1998 roku, ale dopiero teraz otwiera swój pierwszy oficjalny salon w Polsce. Ten mieści się w Warszawie w dawnym budynku Polskich Zakładów Optycznych. W ofercie znajdują się trzy modele samochodów: hybrydowy SUV BYD Seal U DM-i, elektryczny sedan BYD Seal oraz 5-drzwiowy hatchback BYD Dolphin.

Ceny aut wydają się całkiem atrakcyjne, biorąc pod uwagę ofertę konkurencji. Kwoty za SUV-a BYD Seal U DM-i zaczynają się od 190 tys. zł, a do sprzedaży trafi on we wrześniu. Samochód objęty jest aż 6-letnią gwarancją (do 150 tys. km), przy czym akumulator chroniony jest przez 8 lat (do 200 tys. km). Z kolei ceny BYD Seal zaczynają się od 207 tys. zł, a BYD Dolphin od 141 tys. zł.

Osiągi też są całkiem niezłe. SUV ma aż 4,78 m długości, 1,9 m szerokości oraz 1,67 m wysokości. Rozczarowuje jedynie bagażnik o pojemności 425 l. Hybryda oferuje nawet 1200 km zasięgu, do 100 km/h przyspiesza w niecałe 6 sekund. Z kolei sedan, w bazowej wersji, ma zasięg do 700 km (w mieście), przyspiesza do setki w 5,9 sekundy. Mocniejszy wariant jest szybszy (3,8 s do 100 km/h), ale za to ma mniejszy zasięg do 600 km.

Hitem może być hatchback BYD Dolphin z silnikiem o mocy 204 KM i zasięgiem 430 km. W standardzie oferuje on między innymi pompę ciepła, dach panoramiczny, tempomat, kamerę 360 st., czy elektrycznie regulowany fotel kierowcy.

Źródło zdjęć: BYD

Źródło tekstu: Dziennik.pl