Xiaomi pokazało swój samochód w wersji Ultra. To monstrum

Xiaomi SU7 jest hitem sprzedaży. Z fabryki co 76 sekund wyjeżdża nowy model. Teraz Chińczycy pokazali wariantu Ultra, który jest prawdziwym potworem.

Xiaomi szturmem podbija rynek motoryzacyjny. Ich najnowszy, i jak do tej pory jedyny samochód, czyli SU7, sprzedaje się jak świeże bułeczki. Nie przeszkadza mu nawet to, że na razie dostępny jest głównie w Chinach.

W zaledwie 27 minuty o rozpoczęcia sprzedaży złożona zamówienia aż na 50 tys. aut, a w ciągu pierwszej dobry liczba to wzrosła do 90 tys. Z fabryk co 76 sekund wyjeżdża nowy egzemplarz Xiaomi SU7. Teraz Chińczycy pokazali wersję Ultra, która powoduje opad szczęki.

Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi SU7 Ultra to wyczynowa wersja elektryka, co oznacza, że nie jest przystosowana do jazdy po drogach publicznych. Nie zmienia to faktu, że auto robi wrażenie. Do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 1,97 sekundy, a 200 km/h osiąga w czasie 5,96 sekundy. Xiaomi podało nawet czas potrzebny do osiągnięcia 300 km/h i wynosi on 15,07 sekundy. Prędkość maksymalna to z kolei ponad 350 km/h.

Takie osiągi są możliwe dzięki mocy aż 1548 KM i masie zaledwie 1900 kg. Nie bez znaczenia jest też ogromny spojler z tyłu, który generuje 2145 kg nacisku. Przy takich prędkościach bardzo ważne są hamulce. Chińczycy postawili na model AP Racing, który w połączeniu z systemem odzyskiwania energii, pozwala zahamować z 300 do 0 km/h w czasie około 15 sekund. W tym czasie wytworzy się przeciążenie na poziomie 2,36G!

Po co Xiaomi SU7 Ultra w ogóle powstał? Aby pobić rekord na niemieckim torze Nurburgring. Chińczycy celują w czas poniżej 7:07.55, który osiągnął Porsche Taycan Turbo GT. Jeśli im się to uda, to SU7 Ultra będzie najszybszym elektrycznym sedanem. Natomiast pobicie rekordu najszybszego elektryka będzie trudne, bo wynosi o 6:05.336 i należy do Volkswagena ID.R.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi