Rewolucja w Audi. Pogadasz z samochodem

Audi wprowadza ChatGPT do dwóch milionów swoich samochodów. Kierowcy będą mogli sterować klimatyzacją, systemami rozrywki i nawigacji w swoich pojazdach za pomocą głosu. Niemiecki producent samochodów planuje dodanie chatbota również do wszystkich przyszłych modeli.

ChatGPT w samochodach Audi

Audi zapowiedziało, że tego lata zintegruje GenAI z dwoma milionami obecnych samochodów, począwszy od modeli z roku 2021.

W oświadczeniu prasowym Audi poinformowało, że ChatGPT zostanie dodany do wszystkich pojazdów obsługujących MIB 3, trzecią generację systemu infotainment używanego w ich samochodach. Firma wykorzysta usługę Microsoft Azure OpenAI do dodania ChatGPT do aktualnych modeli, ale w nowszych autach, które wspierają architekturę elektroniczną E3 1.2, takich jak Q6 e-tron1, będzie stosować platformę Cerence Chat Pro.

Wdrożenie zaplanowano na lipiec i umożliwi kierowcom interakcję z samochodem za pomocą naturalnego języka. Właściciele Audi będą mogli sterować systemami infotainment, nawigacji i klimatyzacji głosowo. Poza tym ChatGPT będzie również odpowiadał na pytania z zakresu ogólnej wiedzy.

Audi twierdzi, że to rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo jazdy, ponieważ kierowcy nie będą musieli odrywać wzroku od drogi, aby obsługiwać te systemy. Aby aktywować asystenta AI, użytkownicy mogą nacisnąć przycisk push-to-talk na kierownicy lub powiedzieć „Hej, Audi”.

To, co może wydawać się dobrą informacją dla kierowców, nie jest taką dla pracowników firmy. Audi w ten sposób obniży koszty, zastępując 60-osobowy zespół pisarzy sztuczną inteligencją.

To kolejny krok w kierunku najlepszego w swojej klasie doświadczenia w kabinie w pojazdach Audi

- powiedział Marcus Keith, wiceprezes ds. Rozwoju Wnętrz, Infotainment i Łączności w Audi.

Niemiecki producent samochodów planuje również wykorzystanie AI w innych obszarach procesu produkcyjnego, twierdząc, że chce „w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji”. Oprócz wdrożenia nowych funkcji w samochodach, takich jak możliwość zapytania AI o prawidłowe ciśnienie w oponach, firma planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do wspierania kontroli jakości w swoich fabrykach, m.in. do sprawdzania spawów punktowych i wykrywania pęknięć w nadwoziu.

Jednocześnie Audi zapewnia, że najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo danych, a wszystkie pytania i odpowiedzi będą usuwane po przetworzeniu. Podkreślają również, że ChatGPT nie ma dostępu do danych pojazdu. Audi deklaruje, że przestrzega przepisów EU Data Act i AI Act, a ich pracownicy są odpowiednio szkoleni w zakresie sztucznej inteligencji.

