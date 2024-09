Naukowcy byli w błędzie? Fascynujące odkrycie w Układzie Słonecznym

Najnowsze badania wskazują na prawdziwą sensację w naszym kosmicznym sąsiedztwie. Okazuje się, że przez Układ Słoneczny mogą przelatywać zagadkowe obiekty, które powstały zaraz po Wielkim Wybuchu. Pomocny w ostatecznym rozwiązaniu tej zagadki może być Mars.

Pierwotne czarne dziury (PBH) to w zasadzie hipotetyczne obiekty, które miały powstać w pierwszej sekundzie po Wielkim Wybuchu. Teraz mają przemieszczać się po całym kosmosie jako niewidzialne masy przenikające wszechświat. Na szczęście jest coś, co może pomóc nam je odnaleźć. Albo obalić teorię o ich istnieniu To… grawitacja.

Złapać PBH

PBH są głównym kandydatem w roli tej ciemnej materii. Zespół fizyków z USA postanowił obliczyć jak często mogą one znajdować się w naszym sąsiedztwie. Wykorzystano do tego szacowany rozkład ciemnej materii w danym obszarze kosmosu. Dzięki temu odkryto, że pierwotne czarne dziury o masie asteroidy mogą przelatywać przez wewnętrzną część Układu Słonecznego nawet raz na 10 lat! Co więcej, ich pojawienie się w okolicy może między innymi sugerować wyjątkowe zachowanie sąsiada Ziemi, czyli Marsa.

Według obliczeń zespołu z USA, gdyby PBH zbliżyła by się do Marsa na odległość około 450 milionów kilometrów, wywołałaby wykrywalne chybotanie orbity czerwonej planety – podaje portal sciencealert.com. Co prawda zmiana byłaby niewielka – to raptem około 1 metra w ciągu 10 lat, ale to wystarczająco by wykryć to z Ziemi. Skąd jednak wiemy, że to pierwotne czarne dziury a nie asteroidy? Te drugie obiekty lecą bowiem wolniej i trzymają się podobnego toru co planety. PBH leci w zasadzie skąd chce i dokąd chce z ogromną prędkością (do 200 kilometrów na sekundę!), przez co ich wpływ na planety takie jak Mars jest bardziej odczuwalny.

Badacze jednak chcą jeszcze przeprowadzić kolejne badania, które pomogą nam lepiej zrozumieć ewentualne funkcjonowanie tych mechanizmów. Wciąż nie ma oczywiście pewności czy PBH naprawdę istnieją, ale większa liczba danych oraz dokładna obserwacja Marsa może nam pomóc w potwierdzeniu lub obaleniu tej kosmicznej tajemnicy.

