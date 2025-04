Nietypowe zjawisko na niebie. Dziś w nocy zobaczysz „emoji” z Księżyca

Tej nocy, tuż przed świtem dojdzie do niezwykłego połączenia na naszym niebie – donosi portal sciencealert.com. W okolicach świtu na niebie wzejdzie bowiem Wenus oraz Księżyc będący obecnie w ostatniej fazie, przez co przypomina kształtem rogalik lub właśnie uśmiech . Dzięki temu dojdzie do bardzo ciekawego widoku na porannym niebie.

Dla rannych ptaszków lub podróżujących

Tuż przed wschodem Słońca, w okolicach godziny 4:50, warto spojrzeć na wschód. Pojawią się tam bowiem trzy obiekty z Układu Słonecznego, z których dwa w naszym położeniu geograficznym utworzą charakterystyczny wzór. Będzie on przypominać uśmiechnięte emoji, gdzie Księżyc będzie ustami, a Wenus „oczkiem”. To złudzenie optyczne wynika z korzystnego układu tych ciał niebieskich wobec Ziemi i Słońca. Ale atrakcji może być więcej.

Im dalej na zachód od Polski, tym większą macie szansę na wypatrzenie trzeciego obiektu z Układu Słonecznego, który razem z pozostałą dwójką utworzy uśmiechnięte emoji. Saturn o 4:50 polskiego czasu będzie jeszcze kryć się „za” Księżycem, ale kilka godzin później ustawi się już w bardziej odpowiednim miejscu. Niestety, w naszym kraju będzie już wtedy pełnoprawny dzień, więc nie dacie rady tego zobaczyć gołym okiem, ale zawsze jest szansa, że macie kogoś znajomego za granicą lub sami jesteście na wycieczce (wystarczą zachodnie krańce Francji lub Hiszpania). No i brakujące w naszym przypadku miejsce Saturna może też wypełnić jakaś gwiazda. Najbliższe noce to także świetna okazja do wypatrywania samej Wenus. Planeta nie będzie tak jasna na niebie aż do listopada 2026 roku.