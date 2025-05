x-kom poszedł na grubo. Takiej ładowarki szkoda nie złapać

Ładowarka 4Smarts

Sama stacja nie jest podłączana bezpośrednio do gniazdka, a za pośrednictwem dołączonego kabla wyposażonego we wtyk ósemkowy. Dzięki temu można ją umieścić na półce. Oferuje ona ładowanie QI z mocą do 15 W. A także dwa porty USB-A ze wsparciem Quick Charge 3.0 o mocy do 30 W, dwa porty USB-C PD z mocą do 30 W i 2 porty USB-C z mocą do 100 W. Oczywiście warto się tu skupić na przedrostku do. Ładowarka nie da nam bowiem większej mocy, niż 100 W. A wszystko to za jedyne 299 zł.