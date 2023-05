Elon Musk śmieciarzem. Ten pozew może go zrujnować

Elon Musk w tarapatach? Aktywiści wnieśli pozew w związku z nieudanym startem rakiety SpaceX Starship.

Start rakiety Starship to istotny kamień milowy na drodze do eksploracji kosmosu. Niestety okazał się on obarczony kilkoma istotnymi problemami, spośród których przedwczesna eksplozja pojazdu bynajmniej nie wydaje się najpoważniejszym.

Krótko po starcie rakiety Internet obiegły zdjęcia uszkodzonej platformy startowej. Potężne silniki Starshipa nie tylko doszczętnie zniszczyły betonową konstrukcję, ale także wzbiły w powietrze kilka ton gruzu i pyłu. Gruzu i pyłu, który musiał gdzieś spaść.

Starship zrujnował środowisko? Tak uważają aktywiści

I tutaj pojawia się problem. Część aktywistów podniosła, że start Starshipa mógł poważnie zaszkodzić lokalnej przyrodzie. Plaża Boca Chica stanowi istotny punkt migracji wielu gatunków ptaków, w tym kilku zagrożonych wyginięciem. W sporze pojawia się także wątek szkód wyrządzonych na skutek startu ziemiom należącym tradycyjnie do plemienia Comecrudo.

Wspomniane wyżej zarzuty stały się podstawą pozwu, które pięć organizacji zajmujących się ochroną przyrody oraz dziedzictwa kulturalnego wytoczyło przeciwko Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). Zarzucają one, że wydając zgodę na testowy lot Starshipa, instytucja naruszyła przepisy ustawy o państwowej polityce ochrony środowiska (ang. National Environment Policy Act).

Organ miał zezwolić na przeprowadzenie testu 14 kwietnia 2023 roku. W uzasadnieniu stwierdzono, że nie doszukano się istotnego wpływu testu na środowisko naturalne. Zdaniem powodów decyzja została wydana niewłaściwie. FAA zarzucono między innymi brak dokładnego zbadania sprawy i wydanie zezwolenia mimo braku części wymaganej dokumentacji. Na skutek niedopatrzeń środki wdrożone, by przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi testowego lotu a środowisko, okazały się niewystarczające.

SpaceX w tarapatach - może stracić licencję

Organizacje społeczne domagają się wycofania przez FAA licencji udzielonej firmie SpaceX. Czy się uda? Aktualnie sprawa bynajmniej nie jest przesądzona.

Wpływ startu Starshipa na środowisko jest cały czas analizowany zarówno przez federalne agencje, jak wewnętrzny zespół SpaceX. Na efekty ich prac będzie jeszcze trzeba poczekać. Brak definitywnych danych nie przeszkodził jednak Elonowi Muskowi ogłosić publicznie, że według posiadanych przez SpaceX informacji, test nie wywołał żadnych znaczących szkód.

Zobacz: T-Mobile i SpaceX coś szykują. To może być 5G z kosmosu

Zobacz: Starship eksplodował. Doszło do anomalii tuż po starcie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SpaceX

Źródło tekstu: CNBC