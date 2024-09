Jest termin lądowania człowieka na Marsie. Szybciej niż myślisz

Amerykański SpaceX ma bardzo ambitne plany na podbój Marsa w ciągu najbliższych dwóch lat. Właściciel firmy, Elon Musk poinformował właśnie na platformie X o tym czego można się spodziewać w najbliższym czasie. Ekscentryczny milioner ogłosił też najszybszy możliwy termin załogowej misji na Marsa.

Na początku 2024 roku Elon Musk ogłosił, że pierwszego statku bezzałogowego od SpaceX możemy spodziewać się na Marsie dopiero w 2029 roku. Ludzie mieliby trafić najwcześniej dwa lata później. Teraz jednak Elon Musk zrewidował plany. Jeśli się spełnią, pierwszy statek kosmiczny z logo SpaceX trafi na Marsa nawet za dwa lata.

Czy te plany są realne?

Ta zapowiedź to potwierdzenie poprzedniej wiadomości z tego miesiąca, w której Elon Musk sugerował przyspieszenie terminów startów. Pierwszy statek ma wystartować za dwa lata. Teraz z kolei Elon Musk zapowiedział w sumie pięć bezzałogowych misji w ciągu dwóch lat. Co więcej, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu kolejnych czterech lat mają ruszyć misje załogowe – podaje portal naukawpolsce.pl Jeśli dojdzie jednak do problemów misje te zostaną przesunięte o kolejne dwa lata.

Czemu przerwa jest tak długa? Jest związane z odległością między Ziemią i Marsem, które w zależności od momentu w cyklu może dzielić dystans od 55 do nawet 400 milionów kilometrów. Z tego powodu najlepiej czekać na moment, gdy obie planety będą najbliżej siebie. Natomiast same deklaracje Elona Muska warto jednak brać w nawias prawdopodobieństwa, a nie traktować jako pewnik. Dość powiedzieć, że w przeszłości obiecywał on stworzenie międzyplanetarnego systemu transportu, który miał umożliwić bezzałogowy lot na Marsa już w 2018 roku.

Z drugiej strony nie można też odmówić SpaceX wielu sukcesów, na czele z ostatnim lotem połączonym z pierwszym spacerem kosmicznym osób prywatnych, a nie zawodowych kosmonautów. Stąd jest szansa, że te plany nie są tylko pisaniem po wodzie.

