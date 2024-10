Polak z prestiżową nagrodą. Wykonał kosmiczne zdjęcie

Polskie Tatry potrafią zachwycać. Potwierdziła to ostatnio nawet NASA, która po raz kolejny przyznała ostatnio ponownie tytuł Astronomy Picture of the Day (APOD) za niezwykłą fotografię przedstawiającą nasze góry na tle nocnego nieba. Jej autorem jest utytułowany już pod tym kątem Polak.

Na podstronie Amerykańskiej Agencji Kosmicznej po raz kolejny w ostatnim czasie pojawiło się zdjęcie przedstawiające nasz kraj, które jest przy tym dziełem naszego rodaka. Tym razem można je było zobaczyć we wrześniu na blogu APOD, pokazujacym codziennie inne fotografie przedstawiającym obiekty astronomicznych lub astrokrajobraz. Jest to najbardziej prestiżowy serwis dla astrofotografów, a opublikowanie w nim zdjęcia to duże wyróżnienie dla autora. Tym większa duma, że nasz rodak pojawił się tam już po raz kolejny.

Idealne połączenie?

Pochodzący z Polski Marcin Rosadziński zajmuje się astrofotografie od 3 lat, od momentu gdy na swoje urodziny otrzymał w prezencie teleskop astronomiczny. Pasja i ogromny talent przełożyły się już na trzeci tytuł APOD od NASA dla zdjęcia autorstwa naszego rodaka. Tym razem w swoim kadrze uchwycił niezwykle piękne połączenie Drogi Mlecznej oraz Tatr Bielskich.

Jak przekazuje autor w rozmowie z PAP, na zdjęciu widać bardzo dobrze kolorową mgławicę Rho Ophiuchi po prawej stronie i majestatyczną czerwoną mgławicą Zeta Ophiuchi, tuż nad Rho Ophiuchi. W noc wykonania fotografii warunki na niebie były naprawdę rewelacyjne – podkreśla Rosadziński. W połączeniu z jego umiejętnościami i zmysłem fotograficznym przełożyło się na prawdziwie zjawiskowe ujęcie.

Zdarza się czasem, że zarywam nockę, przejeżdżam samochodem kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów i wracam z niczym, ponieważ pogoda nie dopisała. Tym razem wszystko było tak jak należy, a nawet lepiej, ponieważ dodatkowo udało mi się zarejestrować trzy meteoryty (w lewym górnym rogu zdjęcia), które dodają uroku temu zdjęciu

- dodał autor w rozmowie z PAP.

Zdjęcia Marcina Rosadzińskiego otrzymały już wcześniej dwukrotnie tytuł APOD NASA - 29 maja br. oraz 18 lipca 2023.

Źródło zdjęć: apod.nasa.gov

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP