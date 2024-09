Polacy z prestiżowym kontraktem. Biorą udział w misji NASA i ESA

Polacy są coraz mocniej obecni w kosmosie. Dopiero co obserwowaliśmy start polskiego satelity Eagle Eye w kosmos, a w USA swoje szkolenie przed wylotem na ISS odbywa właśnie Sławosz Uznański. Tymczasem kolejna polska firma ogłosiła współpracę w ramach wspólnej misji NASA i ESA.

Polska w ostatnich latach mocno stawia na rozwój przemysłu kosmicznego. Przy wsparciu Polskiej Agencji Kosmicznej realizowanych jest sporo ciekawych projektów na czele z misją Sławosza Uznańskiego, który ostatnio poznawał Space Vehicle Mockup Facility w ramach swojego szkolenia przed lotem na ISS w 2025 roku. Ale ciekawych działań w branży kosmicznej jest więcej, w tym także najnowszy kontrakt dla firmy Sener Polska.

Pomogą zbadać grawitację Ziemi

Jak informuje firma, udało jej się pozyskać w ramach konsorcjum kierowanego przez Airbus Defence and Space, kontrakt na dostarczenie prototypu urządzenia Mass Trim Mechanism (MTM). W pierwszej kolejności zostanie przygotowany breadboard, tzn. pierwsza wersja mechanizmu wykonana w sposób reprezentacyjny, nie uwzględniając szczegółowych wymagań co do, np. czystości wykorzystanych stopów. Docelowo rolą MTM będzie wyważenie środka ciężkości satelity, którego część będzie stanowił.

Next Generation Gravity Mission (NGGM) to europejska część misji Mass Change and Geophysics International Constellation (MAGIC), realizowanej we współpracy przez Europejską Agencję Kosmiczną i NASA. W jej ramach obydwa podmioty dostarczą po dwa satelity, które będą prowadziły obserwacje Ziemi. Połączone wyniki ich badań mają dostarczyć naukowcom informacji na temat zmian w polu grawitacyjnym Ziemi i docelowo wspierać lepsze zarządzanie zasobami wodnymi. Misja stanowi część europejskiego programu Future EO. Obecnie znajduje się w fazie B1, co oznacza, że zostały określone jej główne założenia i wymagania, a dwa konsorcja ubiegają się o rolę jej głównego integratora. Data startu misji nie jest jeszcze znana.

Zobacz: Odkryli niezwykły sekret na temat Ziemi. Coś nas otaczało

Zobacz: To nagranie NASA trzeba sprawdzić. Nic bardziej osobliwego dziś już nie znajdziesz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: jakieś

Źródło tekstu: Informacja prasowa