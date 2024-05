Planeta jak wata cukrowa. Nowe odkrycie skonfundowało naukowców

Naukowcy odkryli niezwykłą planetę. To prawdziwy kolos o wyjątkowo "puchatej" konsystencji.

Postępy w dziedzinie astrofizyki sprawiły, że w dzisiejszych czasach doniesienia o kolejnych planetach odkrytych poza naszym układem słonecznym przestały być czymś niezwykłym. Mimo to nadal zdarzają się obiekty, które potrafią wprawić naukowców w osłupienie. Jednym z nich jest planeta WASP-193b.

WASP-193b - gigant o konsystencji waty

WASP-193b to obiekt oddalony od Ziemi o 1232 lata świetlne. Jest to jedna z najstarszych zaobserwowanych przez nas egzoplanet, ale nie to sprawia, że jest taka wyjątkowa. To ostatnie to zasługa jej budowy. Mimo że mamy do czynienia z prawdziwym kolosem - jest blisko o połowę większa od Jowisza - to charakteryzuje się gęstością rzędu 1/100 gęstości Ziemi.

Dla zobrazowania - wyobraźcie sobie watę cukrową, a potem z tej waty zróbcie kulkę, o średnicy jakichś 200 tys. km. Mniej więcej tak według naszych obserwacji wygląda WASP-193b.

Nowe odkrycie stanowi dla naukowców poważną zagadkę. Obecnie wykorzystywane modele formowania planet nie potrafią wytłumaczyć, w jaki sposób mógł powstać gigant o takiej strukturze. W pewnym sensie jest to dobra wiadomość - rozgryzienie sekretu WASP 193b z pewnością dostarczy nam wielu odpowiedzi na temat otaczającego nas wszechświata.

