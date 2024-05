Fenomenalne zdjęcie Księżyca. Jego zrobienie zajęło 2 miesiące

Astrofotografia cieszy się wielką popularnością i mimo tego, że jest to zadanie niełatwe i niesamowicie czasochłonne, to nadal nie brakuje fotografów, chcących robić jak najbardziej oszałamiające ujęcia Księżyca. To niewiarygodne zdjęcie powstawało aż 2 miesiące. Jak wam się podoba?

Takie zdjęcie Księżyca to marzenie astrofotografów

Uchwycenie analemmy, czyli zakrzywionej figury w kształcie ósemki, Księżyca nie należy do najłatwiejszych zadań. Nawet dla najbardziej wprawionego fotografa. Zrobienie takiego zdjęcia to czasochłonny projekt, który wymaga wiele cierpliwości i zaangażowania. Zadaniem fotografa jest rejestrowanie położenia Słońca o tej samej porze, każdego dnia przez cały okrągły rok. W przypadku Księżyca to zadanie jest nieco trudniejsze i wymaga nieco więcej obliczeń. Dzieje się tak, bowiem Księzyc powraca do swojej poprzedniej pozycji na niebie 50 min i 29 sekund później każdego dnia.

Ten fotograf robił zdjęcie Księżyca przez dwa miesiące

Oczywiście, nie brakuje śmiałków, którzy by się podjęli tego zadania. Jeden z fotografów, przez całe dwa miesiące robił zdjęcia Księżyca, który przemieszczał się w swoim tempie po niebie, pokazując przy tym różne miejsca, z których można było ujrzeć satelitę Ziemi. Efekt? Jak zwykle, za każdym razem rekompensuje trudy.

Do tej pory, za najbardziej oszałamiające zdjęcie uznaje się fotografię, wykonaną przez astrofotografa Betula Turksoya, który dokonał niemal niemożliwego. Udało mu się wykonać zdjęcie, które ukazuje podwójną analemmę Księżyca. Zdjęcie było tak niesamowite, że 10 października 2022 roku NASA uznało je za astronomiczne zdjęcie dnia. Nawet teraz, mimo upływu czasu, wciąż zapiera dech w piersiach.

Zobacz: Księżyc ma już własne satelity. Przysłały wyjątkowe zdjęcie

Zobacz: Błądziliśmy w sprawie Księżyca. Czas zmienić podręczniki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Suppakij1017 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: bgr.com