Lot na Księżyc. Wiemy, jak wygląda komunikacja

Po wielu podejściach, w zeszłym tygodniu udało się w końcu wystrzelić rakietę SLS ze statkiem kosmicznym Orion w stronę Księżyca. Obecna misja jest bezzałogowa, lecz następnym razem na pokładzie statku pojawią się astronauci. Jak będzie wyglądać z nimi komunikacja?

Misja Artemis 1 zaliczyła sporą obsuwę, która była spowodowana coraz to nowszymi problemami technicznymi, a na domiar złego nie pomagała kapryśna pogoda. Jednak w końcu, po kilku miesiącach prób udało się pomyślnie wystrzelić rakietę Space Launch System wraz ze statkiem kosmicznym Orion. Jednak równie ciekawe, co sama misją, są technologie konsumencie, które wraz z nią dostaną się finalnie na Księżyc.

iPad i technologie Cisco na pokładzie Orion MPCV

Misja Artemis 1 ma nie tylko bezzałogowo przetestować statek kosmiczny Orion, lecz sprawdzić, jak w warunkach kosmosu sprawdzą się technologie konsumenckie. Na pokładzie znalazło się kilka rozwiązań firmy Cisco, które mogą w przyszłości odpowiadać za komunikację kapsuły z bazą. W celu komunikacji zostały zastosowane nowe rozwiązania, takie jak kodeki AV1 w celu kompresji wideo. Ponadto, inne testowane rozwiązania, takie jak Cisco Whiteboard Pro, pozwolą na prostszą, szybszą i nieograniczoną komunikację pomiędzy przyszłymi lotami załogowymi a kontrolą misji kosmicznych.

Ważną częścią infrastruktury statku Orion jest interfejs Callisto, którego nieodłączną częścią jest komunikator WebEx. Jego zadaniem jest stworzenie połączenia między kapsułą, a bazą misji w Houston. Jak powszechnie wiadomo, Artemis 1 jest misją bezzałogową, dlatego też stworzono symulację kontaktu z załogą. Za opracowaniem wirtualnej załogi stoi Lockheed Martin i Amazon. Z kolei do komunikacji z Callisto opiekunowie misji wykorzystują terminal wideo Cisco Board Pro.

Jak zaznacza Cisco, głównym wyzwaniem jest przepustowość przesyłu danych. W tym celu został zastosowany kodek AV1, który pozwala na transmisję wideo w jakości HD przy transferze zaledwie 128 kb/s – jest to około jednej dziesiątej przepustowości typowego rozwiązania wideokonferencyjnego. Jak można się domyślać, wraz z oddalaniem się od Ziemi, jakość nagrania może się pogarszać, dlatego skorzystano z mieszanki technologii adaptacyjnych w celu zapewnienia inteligentnej korekcji błędów.

Wspomniane rozwiązania komunikacyjne testowane są nie tylko z myślą o wyprawach na Księżyc, lecz również pod kątem ewentualnych misji na Marsa. O ile Srebrny Glob znajduje się od nas względnie niedaleko i przesył danych w obie strony może trwać około 20 sekund, tak w przypadku Marsa odległości będą o wiele większe i może to zająć nawet do 40 minut. Callisto będzie próbował radzić sobie z ekstremalnymi opóźnieniami podczas podróży, w taki sposób, by transmisja była płynna i stabilna.

To jednak nie koniec ciekawostek, gdyż na pokładzie znalazł się również iPad, dokładnie taki, jaki można zakupić w sklepie. Oczywiście został on odpowiednio zabezpieczony i dostosowany do warunków panujących w kosmosie na statku kosmicznym. Celem wysłania tableta w kosmos jest próba zintegrowania technologii konsumenckich z życiem kosmicznym.

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne