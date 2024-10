Odkurzyli stare dane o Wenus. To co teraz zobaczyli to szok

Amerykańska sonda DAVINCI w przyszłej dekadzie ma przyjrzeć się bliżej naszej sąsiadce Wenus. Ale zanim obiekt zostanie wystrzelony w kosmos, badacze odpowiedzialni za misję postanowili odkurzyć stare dane o planecie za pomocą nowoczesnego sprzętu. Efekt jest szokujący.

Pomysł jest genialny w swej prostocie. Skoro mamy dziś bardziej nowoczesne sprzęty, spróbujmy za ich pomocą jeszcze raz przeanalizować dane zebrane przez poprzednie próbniki. Przeanalizowane w ten sposób informacje mogłyby przecież w lepszym przygotowaniu do kolejnej misji. I rzeczywiście, recykling starych danych przyniósł nowe odkrycia.

Różnica jest szokująca

Na warsztat wzięto informacje zebrane przez sondę Magellan, która od 1990 do 1994 roku zbierała informacje na temat Wenus. Używała do tego obrazowania radarowego i pomiarów wysokości, aby uzyskać z orbity mapy topografii obszaru Alpha Regio. Kadry te uzupełniono o obrazy radarowe z Obserwatorium Arecibo i wykorzystano modele komputerowe do uzupełnienia luk w informacjach w nowej skali – opisuje portal sciencealert.com. Efekt?

Dziesięciokrotnie lepsza rozdzielczość map obszaru Alpha Regio. Obszar ten jest o tyle ciekawy, że choć przypomina trochę ziemskie góry, to jest bardziej nieregularny i chaotyczny. Tego typu struktury zostały znalezione na razie tylko u naszej sąsiadki. Misja DAVINCI także dotrze w te okolice, fotografując obszar Alpha Regio z wysokości 40 kilometrów.

Warto dodać, że to nie pierwsze zastosowanie dawnych danych na temat Wenus, by odkryć teraz coś na temat tej planety. Niedawno dzięki informacjom zebranym także przez sondę Magellan, a zatem 30 lat temu, udało się wskazać dowody na aktywność wulkaniczną u ziemskiej sąsiadki. Z archiwalnych danych może z resztą skorzystać nie tylko DAVINCI, ale też misja VERITAS i Envision. W przypadku sondy, której skrócona nazwa jest nazwiskiem słynnego malarza, startu na ten moment można spodziewać się w latach 2031-32.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Mahir KART; Jim Garvin/NASA's Goddard Space Flight Center

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP