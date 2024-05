NASA szykuje lewitujący pociąg. Kursować będzie na Księżycu

NASA, mimo znacznych opóźnień w realizacji nadchodzących misji Artemis, które mają wysłać ludzkość na Księżyc po raz pierwszy od 50 lat, przedstawiła spektakularny projekt budowy lewitującego pociągu. Projekt wygląda jak prosto z powieści science fiction, ale oni serio chcą go wdrożyć.

FLOAT będzie robotyczną kolejką kosmiczną

Projekt o nazwie Flexible Levitation on a Track (FLOAT) jest częścią programu NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), który ma na celu rozwijanie projektów przypominających science fiction dla przyszłych misji kosmicznych. FLOAT zakłada, że lewitujące pociągi robotów będą przemieszczać się po powierzchni Księżyca, aby transportować zaopatrzenie, co NASA planuje zrealizować już w latach 30. XXI wieku.

Ethan Schaler, inżynier robotyki w Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA, opisuje projekt jako pierwszy księżycowy system kolejowy, który zapewni niezawodny, autonomiczny i efektywny transport ładunków na Księżycu. Według Schalera, taki system będzie kluczowy dla codziennej działalności zrównoważonej bazy księżycowej w latach 30.

Pomysł lewitującego pociągu robota, przemieszczającego się po powierzchni Księżyca, może wydawać się zbyt odważny, zwłaszcza że jeszcze nie umieściliśmy na niej na nowo ludzkich stóp. Niemniej jednak cieszy fakt, że NASA stale spogląda w przyszłość, poszukując nowych projektów, które mogłyby ułatwić życie kosmicznym odkrywcom.

Bez tarcia i zużycia przez księżycowy pył

System FLOAT wykorzystuje niesterowane magnetycznie roboty, które lewitują nad trójwarstwowym elastycznym torem: warstwa grafenowa umożliwia robotom bierną lewitację nad torami dzięki lewitacji diamagnetycznej, warstwa obwodu elastycznego generuje elektromagnetyczny ciąg umożliwiający kontrolowane przemieszczanie robotów wzdłuż torów, a opcjonalna warstwa cienkościennych paneli słonecznych wytwarza energię dla bazy, gdy jest naświetlana. Roboty FLOAT nie mają ruchomych części i lewitują nad torem, co minimalizuje ścieranie i zużycie przez księżycowy pył, w przeciwieństwie do księżycowych robotów z kołami, nogami czy gąsienicami.

Budowa bazy księżycowej, jaką planuje NASA, napotyka wiele wyzwań, ale nie można zaprzeczyć, że autonomiczny pociąg byłby niezwykle przydatny do przewożenia materiałów między różnymi lokalizacjami. Roboty FLOAT będą przewozić wózki, poruszające się z prędkością ponad 0,5 metra na sekundę, zdolne do transportowania około 100 ton (90 ton metrycznych) materiałów dziennie do i z przyszłej bazy księżycowej NASA. Oczywiście, najpierw musimy dostarczyć na Księżyc wszystkie materiały potrzebne do budowy lewitującego pociągu-robota.

