NASA szuka astronautów. Są tylko cztery warunki

To ostatnie dni by zostać astronautą NASA. Casting właśnie trwa, a w ofercie możliwość lotu na Księżyc, a może i na Marsa. Jest jednak kilka "ale".

Już w najbliższy wtorek, 16 kwietnia, NASA zakończy rekrutację kandydatów na nowych astronautów. Spośród tego grona wyłonione zostaną osoby, które być może wylądują na Księżycu w ramach programu Artemis, a w przyszłości polecą także na Marsa - podaje portal Naukawpolsce.pl

Wymagania są wysokie

To nie pierwszy, ale i też nie ostatni taki kosmiczny casting, ale taka okazja nie pojawia się zbyt często. Kto może wziąć w nim udział? Pierwszy warunek to konieczność posiadania amerykańskiego obywatelstwa, więc wielu z nas z marszu odpada. Ale wymagań jest więcej.

Należy mieć także dyplom magisterski z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, takich jak inżynieria, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki komputerowe lub matematyka. Alternatywą może być ukończenie studiów medycznych. Ale to nadal nie wszystko! Kolejnym wymaganiem są trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów magisterskich lub w przypadku pilotów tysiąc godzin pracy jako pilot dowódca, w tym co najmniej 850 godzin na samolotach odrzutowych.

Dobrze byłoby, gdyby jeszcze przyszły astronauta miał odpowiednie cechy takie jak chociażby umiejętność pracy zespołowej i komunikacji (ale nie ma zapewnień o młodym, dynamicznym zespole i owocowych czwartkach). Każdy z kandydatów musi być też gotowy na dwuletni trening. Dopiero po jego ukończeniu kandydaci dołączą do korpusu astronautów i będą mieć szansę na udział w misjach kosmicznych. Co w zamian poza wyjątkowymi wspomnieniami z pracy? W ogłoszeniu o rekrutacji podana jest kwota 152 258 USD rocznie, czyli 12 688 USD miesięcznie, a to daje około 50 tysięcy złotych miesięcznie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Supamotionstock.com

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP