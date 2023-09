Polacy lecą podbijać Kosmos (wideo)

Sławosz Uznański od niedawna jest na ustach wielu Polaków. Może być drugim człowiekiem z naszego kraju, który poleci w kosmos. Ale kolejny rodak na orbicie okołoziemskiej to tylko jeden z wielu planów Polski na najbliższe lata.

Te plany mogliśmy poznać podczas ostatniej edycji European Rover Challenge w Kielcach. To prestiżowe zawody marsjańskich łazików. W tym roku ponownie zatryumfowali Polacy - Polska mistrzem Marsa. Znamy wyniki prestiżowych zawodów. Ale wydarzenie to było okazją do spotkania wielu ważnych osobistości z rodzimej i nie tylko branży kosmicznej. Telepolis.pl objęło to wydarzenie swoim patronatem.

Drugi Polak w kosmosie

Być może już całkiem niedługo Sławosz Uznański zostanie drugim Polakiem, który trafił na orbitę okołoziemską. Obecnie jest on członkiem korpusu astronautów ESA i przygotowuje się do specjalnych szkoleń. Na czym one polegają? Dowiecie się z naszego materiału wideo.

Ale podczas European Rover Challenge można było też spotkać między innymi prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, który opowiedział nam trochę o planach Agencji na najbliższe lata. Trzymamy kciuki za ich realizację.

Źródło zdjęć: własne