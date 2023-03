NASA alarmuje. Śmieci poważnym problemem

Na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) znajduje się coraz więcej śmieci. Na razie nie są zbyt wielkim zagrożeniem, lecz w ciągu najbliższych lat może się to zmienić.

Ludzkość coraz odważniej podejmuje działania w kierunku obserwacji kosmosu. Nie może się to jednak odbywać za wszelką cenę i wszelkimi środkami. Już teraz po niskiej orbicie okołoziemskiej podróżuje wiele śmieci, których mogłoby tam nie być, gdyby wprowadzić rozważniejsze zarządzania zasobami. NASA chce w końcu zrobić z tym porządek.

Śmieci na naszej orbicie mogą być w przyszłości problemy

Aktualnie na naszej orbicie znajduje się wiele śmieci powstałych w wyniku eksperymentów, nieudanych misji, uszkodzonych satelitów i innych. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na fakt, że już teraz nasz glob otoczony jest przez sieć około 9000 tysięcy sztucznych satelitów. Co więcej, jeżeli wszystkie zaplanowane projekty zostaną zrealizowane, to do końca 2030 roku ta liczba może wzrosnąć nawet do 75 tysięcy.

Szacunki pokazują, że wtedy może być już nawet 100 bilionów części nieaktywnych satelitów na naszej orbicie. Naukowcy z NASA wskazują, że w przyszłości może to stanowić realne zagrożenie dla innych satelitów i przyszłych misji. Jak wskazują, każdego roku satelity wykonują setki manewrów w celu unikania kolizji ze śmieciami znajdującymi się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Chociaż teraz problem nie wydaje się być poważny, tak w następnych latach będzie się to nawarstwiać.

W porozumieniu naukowcy z NASA Jet Propulsion Laboratory, University of Plymouth, Arribada Initiative, University of Texas at Austin, California Institute of Technology, Spaceport Cornwall i Zoological Society of London (ZSL) wzywają do zawarcia globalnego konsensusu w sprawie zarządzania orbitą Ziemi.

Eksperci w dziedzinie technologii satelitarnej i oceanicznych mikroplastików, twierdzą, że porozumienie mające na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju satelitów powinno nakładać odpowiedzialność za śmieci na użytkowników i producentów satelitów od momentu ich wystrzelenia. W rzeczywistości doprowadziłoby to do wzrostu kosztów takich misji, które przynajmniej w pewnym stopniu przerzucone zostałyby na konsumenta.

