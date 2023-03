Asteroida 2023 DW uderzy w Ziemię? NASA: jest takie ryzyko

Biuro Koordynacji Obrony Planetarnej zostało utworzone w celu obserwacji obiektów w kosmosie, które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla naszej planety. Ostatnio zaobserwowano kolejną asteroidę o nazwie 2023 DW, która według wstępnych szacunków może mieć około 50 metrów średnicy. Dotychczasowe informacje wskazują, że istnieje niewielka szansa, że w przyszłości znajdzie się na kursie kolizyjnym z Ziemią.

Rozmiary 2023 DW nie są na tyle duże, by doprowadzić do globalnego kataklizmu, lecz i tak asteroida mogłaby narobić wielu szkód. Czy tak się stanie? W obecnej chwili trudno powiedzieć ze względu na jej odległość od Ziemi. W danym momencie naukowcy dają jedną szansę na sześćset, że 2023 DW rzeczywiście uderzy w Ziemię.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP