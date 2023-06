Problemy na Marsie. Sprzęt NASA nawalił

NASA poinformowała o tym, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wiropłat Ingenuity napotykał problemy. Od jakiegoś czasu znajduje się w stanie spoczynku.

Każdy może się poczuć samotnie, szczególnie na planecie tak pustej jak Mars. Nie grozi to jednak łazikowi Perseverance, gdyż od samego początku podróżuje po Czerwonej Planecie wspólnie z helikopterem Ingenuity. Jednak NASA poinformowała o ostatnich problemach z pracą tego ostatniego.

Ingenuity z problemami. Od miesiąca pozostaje na powierzchni Marsa

Ingenuity miał udowodnić, że uda mu się wznieść w powietrze na Marsie i trzeba przyznać, że wykonał swoją misję ze sporą nawiązką. Z planowanych kilku startów zrobiło się ich ponad 50, jednak w ostatnim czasie napotkał sporo problemów.

Jak można przeczytać na blogu NASA, kłopoty wiropłata zaczęły się na początku kwietnia, gdy przestał odpowiadać na komendy przez 6 dni, co doprowadziło do tego, że maszyna później wchodziła w tryb nocny i wybudzała się o nietypowych porach. Ciężko było przez to zaplanować kolejne aktywności.

Co więcej, w tym samym czasie pojawiły się problemy z łącznością między Ingenuity a łazikiem Perseverance. Początkowo naukowcy mieli nadzieję, że przyczyną jest pozycja Perseverance, który znajdował się na granicy zasięgu z wiropłatem. Jednak zbliżenie się obiektów nie poprawiło sytuacji. Ingenuity pozostawał wyłączony od 5 do 12 kwietnia. Następnego dnia po wybudzeniu wykonał jubileuszowy, pięćdziesiąty przelot. Wiropłat wzniósł się w powietrze jeszcze 22 kwietnia, lecz od tej pory pozostaje na podłożu.

Źródło zdjęć: NASA/JPL-Caltech

Źródło tekstu: NASA/JPL-Caltech