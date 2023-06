Sensacja na Marsie. Weź udział w historycznym wydarzeniu

ESA planuje zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie byliśmy świadkami. Już wkrótce rozpocznie się pierwsza transmisja wprost z Czerwonej Planety.

Agencje przemysłu kosmicznego wiele swoich środków przeznaczają na technologie, które pomogą nam zbadać Marsa. Czerwona Planeta jest jednym z pierwszych miejsc pozaziemskich, na których człowiek w przyszłości może postawić swoją stopę.

Do tej pory mogliśmy podziwiać Czwartą Planetę od Słońca wyłącznie na zdjęciach, które w sieci pojawiały się w odstępie kilku dni lub nawet kilku miesięcy od momentu ich zrobienia. Teraz pojawi się transmisja z bardzo niskim opóźnieniem.

ESA rozpoczyna transmisję z Marsa

Już dzisiaj o godzinie 18:00 czasu polskiego rozpocznie się transmisja prosto z Marsa. Obraz przesyłany na Ziemię będzie pochodził wprost z sondy Mars Express.

Orbiter został wysłany na Czerwoną Planetę jeszcze w 2003 roku w ramach jednej z misji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Można zatem śmiało stwierdzić, że sprzęt znajdujący się na pokładzie urządzenia, jest mocno przestarzały.

Inżynierowie z ESA nie są nawet do końca pewni czy to wszystko zadziała, jednak są optymistycznie do tego nastawieni. Cała akcja została zorganizowana z okazji 20. lat działalności orbitera.

Transmisja będzie w rzeczywistości serią przesłanych zdjęć, zrobionych przez kamerę Visual Monitoring Camera (VMC), znajdującej się na pokładzie Mars Express Orbiter. Zdjęcia będą się zmieniać co około 50 sekund.

Co ciekawe, pomimo znacznej odległości, jaka dzieli Ziemię i Marsa, opóźnienie podczas transmisji będzie wynosiło zaledwie 18 minut.

