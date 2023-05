Kula ognia pojawiła się na niebie. Huk obudził całą okolicę

Niecodzienne zjawisko na niebie mogli kilka dni temu zaobserwować mieszkańcy północno-wschodniej Australii. Chociaż była noc, to nagle zrobiło się niezwykle jasno, a wszystkiemu towarzyszył ogromny huk. Całe zdarzenie udało się nagrać.

Okazuje się, że było to nic innego, jak meteor. Dr Brad Tucker, astrofizyk z Australian National University, wyjaśnił, że prawdopodobnie był to odłamek asteroidy znajdującej się między Marsem a Jowiszem. Według niego obiekt mógł pędzić w kierunku naszej planety z prędkością od 100 do nawet 150 tys. km/s.

Czemu towarzyszyło mu kolorowe światło i huk? Okazuje się, że niebiesko-zielone błyski powstają na skutek nagrzewania się żelaza i niklu, które znajdują się w meteorze. Natomiast ogromny huk, który usłyszeli mieszkańcy kilku australijskich miast to po prostu moment rozpadu obiektu w ziemskiej atmosferze.

A meteor lit up the night sky in Cairns, Australia. Surveillance camera footage captured the green flash as it fell to Earth pic.twitter.com/roAkVX5vSL