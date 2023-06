Odkrycie w momencie śmierci. Teleskop Keplera wskazuje egzoplanety

Prawie pięć lat temu działanie zakończył teleskop Keplera. Poruszając się na oparach zdążył jeszcze dostarczyć nam informacji na temat dwóch egzoplanet i możliwości istnienia trzeciego obiektu.

Teleskop Keplera został wystrzelony w Kosmos w marcu 2009 roku, aby obserwować 150 000 gwiazd znajdujących się na pograniczu gwiazdozbioru Łabędzia i Lutni. Teleskop analizował spadki światła tych obiektów, co stanowiło wskaźnik obecności orbitujących wokół nich planet. Głównym celem było wyszukiwanie układów planetarnych i światów podobnych do Ziemi. Misja miała trwać 3,5 roku.

Pierwsze trzy lata działania Keplera przebiegały bardzo sprawnie. W 2012 roku awarii uległo jednak pierwsze z czterech kół reakcyjnych, które naprowadzały teleskop na konkretną gwiazdę. Rok później doszło do uszkodzenia drugiego z nich. Od tego czasu precyzyjne obserwacje wybranego odcinka przestrzeni nie były możliwe z powodu trudności w nawigacji.

Nowa misja K2 i śmierć teleskopu

W listopadzie 2013 roku, znaleziono sposób na dalsze odkrywanie Kosmosu. Wykorzystano dwa sprawne elementy i silniki odrzutowe, by sterować teleskopem. Choć poruszał się on niestabilnie i co pewien czas trzeba było go obracać, pracował następne 4 lata. Nowy etap w eksploracji nazwano misją K2

Pod koniec sierpnia 2018 roku znacznie pogorszyła się zdolność obserwacyjna Keplera. Z miesięcznej obserwacji wybranego odcinka Kosmosu, zaledwie tydzień danych był wysokiej jakości, i stanowił materiał możliwy do przeanalizowania. 30 października teleskop wyczerpał resztki paliwa i przeniesiony został w stan uśpienia.

Nowe odkrycia z umierającego Keplera

Grupa astrofizyków analizując ostatnie dane dostarczone przez teleskop znalazła dwa nowe światy i planetę, której tożsamości jeszcze nie potwierdzono. Badania opublikowano w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Nowo odkryte obiekty krążą blisko trzech słabych gwiazd i znajdują się w odległości około 400 lat świetlnych od Ziemi. Egzoplanety są prawdopodobnie ostatnimi odkrytymi przez ten teleskop obiektami.

Dwa pierwsze obiekty krążą wokół chłodnych, czerwonych karłów i należą do grupy mini Neptunów, czyli gazowych karłów o skalistym jądrze i gęstej, gorącej atmosferze. Pierwsza egzoplaneta K2-416 b jest 2,6 razy szersza od Ziemi i okrąża swoją gwiazdę raz na 13 dni. Druga K2-417 b jest trzy razy szersza od naszej planety i co 6,5 dnia wykonuje pełne okrążenie swojego odpowiednika Słońca.

Najbardziej interesujący jest trzeci z obiektów, który okrąża gwiazdę EPIC 245978988. Na razie trwają prace nad potwierdzeniem, że dokonano odkrycia planety. Aby uzyskać dalsze potwierdzenie, zespół przeszukał archiwa zdjęć z ostatnich 70 lat. Egzoplaneta może bowiem mieć towarzysz, który krąży bardzo blisko gwiazdy i obecnie trudno jest rozróżnić te dwa obiekty.

Kepler stanowił niezwykle cenny obiekt badawczy Kosmosu przez całe swoje długie życie. Liczba odkrytych przez niego i potwierdzonych egzoplanet wynosi ponad 2660, co stanowi prawie połowę wszystkich dotychczas odkrytych planet.

