Księżyc na ekscytującej fotce. NASA pokazuje, jak bardzo się mylimy

Księżyc jest widoczny gołym okiem z Ziemi. Jeżeli nie ma żadnych przeszkód w postaci zachmurzonego nieba, lub mocnego zanieczyszczenia światłem, czasem wydaje się być tuż obok naszej planety. Jak jest w rzeczywistości? NASA pokazuje odległość od Ziemi do Księżyca.

Czasem Księżyc wygląda, jak gigantyczna, świecąca kula nad naszym niebem. Wtedy może nam się złudnie wydawać, że znajduje się on tuż obok naszej planety. W rzeczywistości odległość ta jest przeogromna i wynosi średnio ponad 384 tysiące kilometrów. Dla porównania, obwód Ziemi to 40 tysięcy kilometrów. Jednak tak duże liczby nie działają najlepiej na wyobraźnię. NASA postanowiła pokazać zdjęcie, na którym widać to o wiele lepiej.

Sonda Lucy zrobiła zdjęcie Ziemi i Księżyca

Sonda Lucy została wystrzelona 16 października 2021 roku, a jej głównym zadaniem jest zbadanie ośmiu planetoid Jowisza. Udało jej się jednak sfotografować Ziemię. Na zdjęciu możemy zobaczyć nie tylko naszą planetę, gdyż po drugiej jego stronie znajduje się mała, ledwo widoczna plamka. Tak, to jest właśnie Księżyc.

Sonda kosmiczna NASA Lucy uchwyciła to zdjęcie Ziemi 13 października, jako część sekwencji kalibracji instrumentu. Fotografię zrobiono z odległości 1,4 miliona kilometrów. Zdjęcie zostało zrobione za pomocą systemu Lucy Terminal Tracking Camera (T2CAM), pary identycznych kamer, które są odpowiedzialne za śledzenie asteroid podczas szybkich przelotów w bliskiej odległości od sondy. System T2CAM został zaprojektowany, zbudowany i przetestowany przez Malin Space Science Systems. Za integrację kamer T2CAM ze statkiem Lucy i ich obsługę odpowiada firma Lockheed Martin.

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: NASA