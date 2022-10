Nowy projektor BenQ trafia to sprzedaży. To GV11 z Android TV

Firma BenQ, jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów projektorów =cyfrowych urządzeń do domowej rozrywki, prezentuje przenośny mini projektor GV11.

Żeby mieć iście kinowe doświadczenie filmowe, nie zawsze trzeba inwestować w ogromne i drogie telewizory. Nie zawsze jest na nie miejsce w mieszkaniu. Zamiast tego lepiej postawić na projektor, który kosztuje mniej i można go wygodnie schować, gdy nie jest używany, a obraz może być wyświetlany nawet na suficie. BenQ wprowadza na rynek bezprzewodowy przenośny projektor GV11 z Android TV.

GV11 zapewnia niemal nieograniczoną swobodę projekcji pod dowolnym kątem na suficie, ścianie czy ekranie. Zasilanie bateryjne dodatkowo zwiększa elastyczność wyboru miejsca projekcji. Android TV otwiera natomiast dostęp do ogromu treści audiowizualnych dostępnych w chmurze.

Obrotowa konstrukcja GV11 w połączeniu z automatyczną korekcją zniekształceń trapezowych w pionie, zapewniają niesamowicie szeroki zakres kątów projekcji na ścianach, ekranach lub sufitach. Obraz o przekątnej 80 cali uzyskać można z odległości 2,3 m, co zapewnia kinowe wrażenia na tej samej przestrzeni, którą zajmowałby mniejszy telewizor.

GV11 wyposażono w 270°, 5W system dźwiękowy treVolo z rozszerzającą basy szczelną obudową. Zapewnia to najlepsze wrażenia dźwiękowe dla projekcji pod dowolnym kątem. GV11 to zgrabne zintegrowane urządzenie typu „wszystko w jednym”, które ma wszystko, co jest potrzebne do strumieniowego przesyłania treści z dowolnego urządzenia, odtwarzania muzyki z bezproblemowym interfejsem, asystentem głosowym i wbudowanym Chromecastem.

Projektor BenQ GV11 będzie dostępny w Polsce w listopadzie br. w sugerowanej cenie detalicznej 1909 zł. Gwarancja 36 miesięcy, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.

Zobacz: Huawei Watch GT 3 SE - sprawdzam najnowszy zegarek dla sportowców

Zobacz: Huawei Nova 10 Pro - test smartfona za drogiego o tysiaka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BenQ

Źródło tekstu: BenQ oprac. własne