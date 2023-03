Woda na Marsie? Lodowe piekło ma być dowodem

NASA opublikowała nietypowe zdjęcia z powierzchni Marsa. Możemy na nich zobaczyć wyjątkowe wydmy.

NASA co jakiś czas chwali się kosmicznymi zdjęciami czy to całych galaktyk, nowych planet czy powierzchni Marsa. Tym razem mamy do czynienia właśnie z fotografiami Czerwonej Planety, które przedstawiają nietypowe wydmy, które z kolei są nadzieją, że znajdują się tam duże pokłady wody.

Mroźne wydmy na Marsie

Zdjęcia zostały wykonane przez HiRISE, czyli zaawansowany system przetwarzania obrazu. Jest on teleskopem zwierciadlanym o masie aż 65 kg. Znajduje się na pokładzie amerykańskiej sony Mars Reconnaissance Orbiter, która została wystrzelona w 2005 oku.

Na zdjęciu udało się uchwycić wydmy znajdujące się na wysokich szerokościach geograficznych północnych równin Marsa. Znajdują się one w mroźnym kraterze o średnicy 5 km. Uwagę zwracają przede wszystkim nietypowe wzory, które jednocześnie mogą być dowodem na występowanie dużych pokładów wody w skorupie Marsa.

Powierzchnia głównego pola wydm charakteryzuje się serią ciemnych wielokątnych wzorów. Mogą one być wynikiem sezonowych procesów mrozowych. Kilka bardziej stromych zboczy wydm, skierowanych w kierunku wiatru, ma wąskie bruzdy sugerujące początek formowania się wąwozów.

- czytamy na stronie NASA.

Zdjęcia zostały wykonane w lutym 2021 roku w północnej części Marsa, gdzie temperatura — podobnie jak na Ziemi — jest dużo niższa. Dzięki temu lód łatwo tworzy się na wydmach, co doskonale widać na zdjęciu.

Z kolei ciemne odcienie niedaleko szczytów wydm sugerują, że tworzą się wąwozy. Dla amerykańskiej agencji kosmicznej, która pracowała nad badaniem tego zdjęcia z naukowcami z University of Arizona, obecność wąwozów jest pośrednim dowodem sezonowej odwilży w regionie. Natomiast obecność pasków na "dnie" krateru pokazuje również topnienie lodu podczas nadejścia lata.

Obecność wody na Marsie jest kluczowa dla ewentualnego powodzenia misji załogowej, którą chcemy wysłać na Czerwoną Planetę. Na razie jest to dość odległa wizja, ale dopóki nie będziemy mieli pewności, że w skorupie planety znajdują się ogromne pokłady wody, to nie mamy co nawet myśleć, o wysłaniu tam ludzi. Woda jest nam przecież niezbędna do życia.

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: NASA