Kosmiczny beton z ziemniaków. Jest dwa razy mocniejszy od zwykłego

Angielscy naukowcy opracowali beton, który może być wytwarzany poza Ziemią, np. na Marsie lub na Księżycu. Jego składnikiem są ziemniaki.

Eksperci przewidują, że ludzkość z czasem nie będzie miała innego wyboru i będziemy musieli ruszyć na podbój kosmosu. Ziemia stanie się dla nas zwyczajnie za mała i będziemy zmuszeni do szukania alternatywnych planet do zamieszkania. Chociaż wydaje się to marzeniem bardzo odległym, to naukowcy już pracują nad rozwiązaniami, które mogłyby nam w tym pomóc — informuje Bankier.pl.

Kosmiczny beton z ziemniaków

Naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze opracowali kosmiczny beton o nazwie StarCrete. Swój wynalazek opisali na łamach czasopisma Open Engineering. Materiał powstaje z pyłu na wzór marsjańskiej gleby, skrobi ziemniaczanej oraz soli (chlorek magnezu). Chociaż jego skład jest nietypowy, to naukowcy twierdzą, że jest dwa razy mocniejszy od tradycyjnego betonu.

Kosmiczny beton wytrzymuje siłę nacisku 72 MPa (megapaskali). Dla porównania zwykły beton osiąga zaledwie 32 MPa, więc mówimy o materiale ponad dwa razy mocniejszym. Jeszcze lepiej jest, gdy zastosuje się pył księżycowy, zamiast marsjańskiego. W takim wypadku beton osiąga wytrzymałość na poziomie 91 MPa. Wcześniej naukowcy eksperymentowali ze spoiwem z krwi, ale ostatecznie zrezygnowali z tego pomysłu.

Ponieważ skrobia będzie wykorzystywana jako część diety astronautów, sensowne wydawało się użycie jej jako spoiwa zamiast ludzkiej krwi. Jednocześnie obecne technologie spoiw nadal wymagają wielu lat rozwoju i potrzebują dużych nakładów energii oraz skomplikowanego sprzętu. To wszystko zwiększałoby koszty misji. StarCrete nie ma takich wymagań, więc uprościłby misję, uczyniłby ją tańszą i łatwiej wykonalną.

- przekonuje dr Aled Roberts, który stał na czele zespołu.

Według wyliczeń naukowców 25 kg wysuszonych ziemniaków wystarczy do stworzenia pół tony betonu. Przełożyłoby się to na około 200 cegieł. Do budowy jednego, trzypokojowego domu potrzeba około 7500 cegieł, więc około 940 kg ziemniaków.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Bankier.pl