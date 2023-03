Złota korona. Niezwykłe zdjęcie słońca odsłania jego tajemnice

Dwaj znani astrofotografowie, Andrew McCarthy i Jason Genzel, połączyli siły i stworzyli jedno z najbardziej spektakularnych zdjęć słońca, jakie kiedykolwiek widziano. Zdjęcie to zostało wykonane przez połączenie aż 90 000 zdjęć, które zostały zrobione w ciągu 5 dni. Efekt końcowy jest oszałamiający i pokazuje piękno naszej gwiazdy centralnej.

Aby zrobić te zdjęcia, McCarthy i Genzel wykorzystali specjalistyczne kamery. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie i techniki, byli w stanie uchwycić różne aspekty słońca, które normalnie nie są widoczne dla ludzkiego oka. Wśród nich znajdują się wodorowa fotosfera; plamy słoneczne oraz korona słońca.

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że słońce jest niezwykle skomplikowanym i dynamicznym obiektem. Choć dla nas wydaje się, że słońce jest statyczne i niezmienne, to w rzeczywistości ciągle się zmienia i przemieszcza w kosmosie. Zdjęcie wykonane przez McCarthy'ego i Genzela ujawnia tę dynamiczność i pomaga nam zrozumieć, jakie siły kształtują naszą gwiazdę.

On Friday, the sun put on a dazzling show for us. My friend @TheVastReaches and I worked hard over the last 5 days to produce this incredibly detailed 140 megapixel image to illustrate how wonderfully dynamic and beautiful our star can be. Make sure you zoom in! pic.twitter.com/gb7uYCvOZJ