Sensacja na Księżycu. To znalezisko może zmienić bieg historii

Obecność wody na Księżycu może drastycznie odmienić wygląd przyszłych misji i powstawania ewentualnych habitatów na jedynym naturalnym satelicie Ziemi. Chińczycy odkryli magazyny wody, których jest pełno na Srebrnym Globie.

Największe organizacje przemysłu kosmicznego z NASA i CNSA na czele kierują swój wzrok w stronę Księżyca. Amerykanie planują ponownie wysłać człowieka na Księżyc w ramach misji Artemis.

Podobny plan mają również Chińczycy. Żadna ze stron nie wyklucza zbudowania w przyszłości specjalnych baz na Srebrnym Globie, w których mogliby stacjonować naukowcy.

Chińczycy potwierdzają obecność wody na Księżycu

Chińscy naukowcy zbadali już próbki dostarczone na Ziemię w ramach misji Chang'e-5. Okazuje się, że na powierzchni naszego naturalnego satelity może znajdować się więcej wody niż dotychczas sądzono.

Zawiera się ona w szklanych kulach rozsianych niemal po całej powierzchni Księżyca. Naukowcy uważają, że powstały w wyniku schłodzenia stopionych skał, oderwanych od powierzchni w wyniku uderzenia odłamków meteorytów.

Chińczycy mówią, że wody tej jest wystarczająco, by ewentualni kolonizatorzy mieli zagwarantowany stały do niej dostęp. Szacunki wskazują, że może jej być od 300 milionów do 3 miliardów ton.

Może ona zatem posłużyć nie tylko do zapewnienia przetrwania mieszkańcom przyszłych habitatów, lecz również do wytwarzania paliwa do rakiet. Możliwe, że w przyszłości Księżyc będzie stałym przystankiem dla dalszych misji kosmicznych.

Chińscy naukowcy podejrzewają, że zjawisko odpowiedzialne za powstawanie szklanych kuli z wodą może dotyczyć nie tylko Księżyca, lecz również innych planet.

