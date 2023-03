Parada planet 2023. Obserwuj niebo 28 marca

Już jutro na niebie zauważyć będzie można niesamowite zjawisko wyrównania planet. Pięć planet znajdzie się bardzo blisko siebie.

Jutrzejszy wieczór to idealny czas dla obserwatorów nocnego nieba. Entuzjaści gwiazd powinni wyjść na zewnątrz i cieszyć się pięknem nocy. Jutro bowiem pięć planet będzie widocznych tuż obok księżyca.

Obserwatorzy nocnego nieba 28 marca będą mogli zauważyć Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Urana na niebie w jednym polu widzenia. Taka formacja jest nazywana paradą planet lub wyrównaniem.

Pięć planet widocznych blisko siebie

Wszystkie wymienione ciała niebieskie będą jaśniały jako świecące punkty na nocnym niebie i będą łatwe do zlokalizowania. Planety wyróżnią się spośród gwiazd stałym i niemigającym światłem. Będą one znajdować się w odległości do 50 stopni od siebie. Pozwoli to na zobaczenie planet na małym skrawku nieba, co czyni zjawisko jeszcze bardziej wyjątkowym.

Wystarczy jutro skierować wzrok na horyzont tuż po zachodzie słońca. W warunkach bezchmurnego nieba i niskiego poziomu oświetlenia światłem, każdy powinien zauważyć pięć planet. W gorszych warunkach niezbędna będzie luneta lub teleskop.

Wenus i Mars najłatwiejsze do zauważenia

Wenus, gwiazda wieczorna, stanowić będzie najjaśniejszy punkt, co uczyni go najłatwiejszym do zauważenia. Uran będzie widoczny blisko planety Wenus, może być jednak trudny do rozpoznania bez lunety. Jowisz i Merkury będzie można zlokalizować tuż nad horyzontem w gwiazdozbiorze Ryb.

W obserwacji tych planet może więc przeszkadzać jasna łuna światła, występujaca zwłaszcza na terenach miast. Mars znajdzie się natomiast powyżej Jowisza, Merkurego, Wenus, Urana i Księżyca. Będzie on łatwy do zidentyfikowania poprzez swoją czerwoną poświatę.

Najlepszy czas na obserwację nieba to pierwsza godzina tuż po zachodzie słońca. Jowisz i Merkury dość szybko znikną z pola widzenia. Prawdopodobnie już po 30-40 minutach planety nie będą widoczne. Wenus i Uran będą widoczne trzy godziny po zachodzie, najdłużej podziwiać będzie można planetę Mars.

Następne wyrównanie nastąpi dopiero w 2040 r., jutro jest więc idealny czas dla obserwatorów nocnego nieba, aby uchwycić widok planetarnych sąsiadów naszej planety.

