Zapnij pasy. Chiny wystrzeliły przypadkowo rakietę

Kosmos nigdy chyba jeszcze nie był tak blisko. Ale przez coraz większe upowszechnienie pozaziemskich misji coraz częściej zapominamy, że jest to wciąż bardzo wymagający i niebezpieczny cel. Przekonali się o tym ostatnio Chińczycy.

O incydencie z udziałem kosmicznej rakiety Tianlong-3, a dokładniej pierwszego jej stopnia, poinformował jej producent, firma Beijing Tianbing, znana także jako Space Pioneer. Oświadczenie w tej sprawie zamieszczono na oficjalnym koncie na chińskiej platformie społecznościowej WeChat. Rakieta ta miała rozbić się i eksplodować w pobliżu miasta Gongyi po… przypadkowym uruchomieniu podczas testu.

Spokojnie, to tylko awaria

Jak wskazuje firma Space Pioneer, w czasie testu doszło do “awarii strukturalnej”. Trzeba przyznać, że efekt był bardzo niebezpieczny, ale też spektakularny. W chińskim medium The Paper opublikowano nagranie, które pokazuje nieudany test. Film został także udostępniony na platformie Twitter/X. Widać na nim start rakiety, która chwilę później traci moc, obraca się poziomo, spada na ziemię i wybucha. Jak podaje The Guardian, na szczęście wstępne dochodzenie wykazało na razie, że nie ma informacji o ofiarach.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N — Andrew Jones (@AJ_FI) June 30, 2024

Nie zmienia to jednak faktu, że sam przypadkowy start poczynił spore szkody. Jedna kwestia to oczywiście sama rakieta, która nie będzie się już prawie na pewno nadawać do ponownego użytku. Druga sprawa, to lokalny pożar, który został wywołany przez eksplozję obiektu. Na szczęście akcja gaśnicza dobiegła już końca.

Przygotowany przez Space Pioneer Tianlong-3, który składa się z dwóch tzw. stopni, ma być rakietą wielokrotnego użytku. Jego upadek nie jest ogólnie rzecz biorąc pierwszą taką sytuacją. Ale trzeba przyznać, że nieczęsto widzi się by start rakiety odbywał się przypadkowo. Jest to z pewnością gorzka pigułka dla firmy, która do tej pory osiągnęła już spory sukces w branży. Nieco ponad rok temu, w kwietniu 2023 roku, Space Pioneer wystrzelił rakietę naftowo-tlenową Tianlong-2, stając się pierwszą prywatną chińską firmą, która wysłała w kosmos taki obiekt na paliwo ciekłe.

