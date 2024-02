Australia ponownie prosi o pomoc. Chodzi o ich księżycowego łazika

Australia zaprasza swoich obywateli do kolejnej zabawy. Wcześniej wybierano nazwę dla księżycowego łazika. Teraz agencja pozwoli użytkownikom przesłać projekty jego wyglądu.

Coraz więcej prywatnych firm przemysłu kosmicznego oraz państwowych agencji zainteresowanych jest Księżycem. Ostatnio swoje maszyny na powierzchnię Srebrnego Globu wysłały Indie oraz Japonia, choć w przypadku tych ostatnich możemy powiedzieć jedynie o połowicznym sukcesie. Do tej grupy chce dołączyć także Australia, która planuje wysłać na Księżyc własnego łazika, lecz dopiero w 2026 roku.

Australia zaprasza obywateli do projektowania

Pod koniec zeszłego roku, Australijska Agencja Kosmiczna zorganizowała konkurs, w którym mogli brać udział obywatele kraju. Chodziło o wymyślenie nazwy dla przyszłego księżycowego łazika. Wygrała opcja Roo-ver od słowa Kangaroo. Wysoko w rankingu były także takie nazwy jak Coolamon, Kakirra oraz Mateship.

Teraz Agencja ponownie zaprasza do zabawy. Celem drugiej fazy konkursu jest wyłonienie najciekawszego designu dla ramienia do pobierania próbek regolitu (Regolith Sample Acquisition Device). Czasu nie zostało dużo, gdyż swoje propozycje można zgłaszać do 8 marca. Zwycięzca tego etapu zostanie wyłoniony 1 kwietnia i może liczyć na nagrodę w postaci 3 tysięcy dolarów. Uczestnicy poprzedniego konkursu również zostali nagrodzeni. Według oświadczenia trzy pierwsze miejsca mogły liczyć na 2100 dolarów dla każdego z nich, trzy kolejne na 1600 dolarów, a jeszcze trzy następne na 975 dolarów.

Roo-ver zostanie wysłany na powierzchnię Księżyca w 2026 roku we współpracy z NASA w ramach programu Artemis. Jego celem będzie pobieranie próbek regolitu i dostarczanie go do infrastruktury ISRU (In-situ Resource Utilisation) zarządzanej przez NASA. Łazik wyląduje w okolicach południowego bieguna Księżyca, gdzie spędzi 14 ziemskich dni na pracy.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Freelancer, Space.com