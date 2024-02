Chcesz spędzić rok na Marsie? Poniekąd masz na to szansę

Marzysz o spędzeniu roku na obcej planecie? Na razie jest to odległe pragnienie, ale NASA szuka chętnych, którzy będą mogli poczuć się, jakby znajdowali się na Czerwonej Planecie.

Kolonizacja kosmosu to jedno z marzeń ludzkości. Pierwszym i najbardziej oczywistym celem wydaje się Księżyc, ale te miałby być czymś w rodzaju bazy wypadowej na Marsa. To właśnie Czerwona Planeta ma być naszym głównym celem. Jeśli chcielibyście poczuć, jak to jest mieszkań na niej przez rok, to poniekąd macie na to szansę.

Rok na Marsie

NASA szuka chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w misji Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA 2). Polega ona na spędzeniu całego roku w warunkach, które mają symulować pobyt na Marsie. Czteroosobowa załoga spędzi około 356 dni w specjalnym ośrodku w Houston, a konkretnie w wydrukowanej przez drukarki 3D placówce o rozmiarze niemal 160 metrów kwadratowych.

Obiekt otrzymał nazwę Mars Dune Alpha i ma możliwie precyzyjnie symulować pobyt na Marsie. W trakcie całego roku załoga nie tylko będzie musiała zajmować się stosownymi naprawami, ale też dbać o swoje własne wyżywienie, czyli po prostu uprawiać rośliny.

Będzie to druga z trzech zaplanowanych misji. Pierwsza rozpoczęła się 25 czerwca 2023 roku. Wzięli w niej udział Kelly Haston (biolożka), Ross Brockwell (inżynier budowalny), Nathan Jones (lekarz medycyny ratunkowej) oraz Anca Selariu (mikrobiolożka).

Aby wziąć udział w drugiej misji, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Podstawowym jest wyższe wykształcenie w jednej z dziedzin STEM, czyli inżynierii, matematyce, biologii, fizyce czy naukach komputerowych lub co najmniej 1000 godzin doświadczenia w kierowaniu samolotem. Dodatkowe punkty można zdobyć między innymi za przynajmniej 2 lata rozwoju w kierunku zdobycia tytuły doktora lub za ukończony trening militarny.

Kandydatury można składać do 2 kwietnia 2024 roku. Wybór ma potrwać nawet do 14 miesięcy. Za pobyt przez rok w na symulowanym Marsie uczestniczy otrzymają zapłatę, ale NASA nie zdradza, o jakich kwotach mowa.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PCMag, NASA