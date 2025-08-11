Biedronka z przydatnymi akcesoriami. Kupisz za grosze

Przyzwyczaili się już do tego, że dyskonty, w tym przede wszystkim Biedronka oraz Lidl, systematycznie oferują promocje na elektronikę. Tym razem wyprzedaż dotyczy akcesoriów do urządzeń mobilnych, w tym telefonów i tabletów. Od dzisiaj (11 sierpnia) są one do kupienia w obniżonych cenach w sklepie z owadem w logo.

Promocja w Biedronce na akcesoria

Biedronka, z okazji zbliżającego się powrotu do szkoły, przygotowała kilka promocji na przydatne akcesoria. Na liście znajdują się między innymi: powerbank, ładowarki do urządzeń mobilnych oraz przewody USB. Wszystkie dostępne są w atrakcyjnych cenach.

Zacznijmy od powerbanku. Ten kosztuje zaledwie 49,99 zł. W tej kwocie oferuje między innymi pojemność 10,000 mAh, przyzwoitą moc ładowania 22,5 W, dwa wyjścia USB-A i jedno USB-C oraz po jednym wejściu USB-C i micro-USB. W zestawie z urządzeniem znajduje się też przewód z USB-C do USB-A. Powerbank dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: niebiesko-różowej oraz niebiesko-zielonej.

Poza tym wielu osobom mogą przydać się ładowarki sieciowe w cenie 19,99 zł. One również dostępne są w tych samych wersjach kolorystycznych oraz dodatkowo w edycji różowo-fioletowej. Do wyboru jest model z dwoma portami USB-A i maksymalnej mocy 12 W lub z jednym złącze USB-C i mocą 20 W.

Wisienką na torcie są kable USB w cenie zaledwie 12,99 zł. Te mają długość 1,2 lub 1,5 metra i znoszą maksymalne natężenie prądu na poziomie 2,4 A. Do wyboru są przewody: USB-C, USB-A na USB-C oraz USB-A na Lightning. Poza tym mogą was też zainteresować przedłużacze oraz listy ładujące w cenie 34,99 zł.