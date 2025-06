Jednak AI zabierze pracę. Przykład Amazona pokazuje, że trzeba się bać

Mail przestraszył pracowników

We wtorek, pracownicy Amazon, otrzymali od swojego dyrektora generalnego, Andy'ego Jassy'ego, e-maila o dość frapującej treści. Poinformowano ich w nim, że część pracowników prawdopodobnie zostanie zastąpiona botami.

Notatka, jaką wystosował do swoich podwładnych, CEO Amazona, wyraźnie mówi o tym, że firma przyspiesza wykorzystanie generatywnej inteligencji, zarówno wewnętrznie, jak i w swoich produktach. Jako przykład kierunku, w jakim zmierza, podał Alexa+, choć jeszcze całkiem niedawno przekonywał, że firma ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie bezpieczeństwa, zanim ten osobisty asystent trafi do powszechnego użytku. Przypomnijmy, że testerzy cały czas testują ten produkt i nie została ogłoszona jeszcze żadna oficjalna data jego premiery.