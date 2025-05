InPost po 1Q2025: dobre wyniki i 50 tys. Paczkomatów w Europie

Mocne otwarcie roku: liczby mówią same za siebie

W pierwszych trzech miesiącach 2025 roku Grupa InPost obsłużyła aż 272 miliony przesyłek, co oznacza wzrost o 12% rok do roku. Przychody grupy poszybowały do 3 miliardów złotych (+22% rok do roku, a nawet +29% w walutach lokalnych), a skorygowany zysk EBITDA osiągnął 940 milionów złotych (+24%). Co istotne, skorygowana marża EBITDA wzrosła do solidnych 32%, poprawiając się o 52 punkty bazowe.