InPost przejmuje giganta. Zaoszczędzili w ten sposób 5 lat

InPost kupuje Yodel

InPost nabył 95,5 proc. kapitału zakładowego Judge Ligistics Ltd, czyli macierzystej spółki Yodel Delivery Network. Pozostałe 4,5 proc. pozostało we własności PayPoint.

Przejęcie firmy Yodel jest kluczowym momentem rozwojowym na drodze do zrewolucjonizowania brytyjskiego rynku dostaw oraz obecności Grupy InPost w całej Europie. Dzięki tej inwestycji przyspieszamy nasz rozwój w UK, który w sposób organiczny mógłby nam zająć nawet 5 lat! Ta strategia odzwierciedla nasz długoterminowy plan zaangażowania na rynku brytyjskim, który ma największy potencjał w całej Europie. Model logistyczny InPost już zmienił rynek dostaw w Polsce, a także na innych rynkach europejskich. Teraz, dzięki przejęciu Yodel, jesteśmy gotowi zrobić to samo na Wyspach Brytyjskich.

Zakup Yodel znacząco przyspieszy ekspansję InPostu w Wielkiej Brytanii. Grupa przewiduje wzrost wolumenu do około 300 mln przesyłek rocznie. Dodatkowo pozwala na rozszerzenie bazy sprzedawców do ponad 700 e-sklepów. To przekłada się na około 8 proc. udziału w rynku. Rafał Brzoska, w trakcie konferencji prasowej, przyznał, że ten zakup przyspieszył ich ekspansję na Wyspach o około 5 lat.