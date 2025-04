Kupujesz na Amazon.pl? InPost dostarczy zakupy na drugi dzień

Jak obiecuje InPost, zamówienia złożone na Amazon.pl nawet o 18:30 trafią do kupującego już kolejnego dnia. Jest to możliwe dzięki temu, że InPost wydłuża godziny graniczne dostaw paczek do swojej sieci logistycznej realizowanych przez sklep Amazon.pl. Dzięki temu przesyłki dostarczone do InPost nawet o 01:00, trafią do odbiorcy tego samego dnia.