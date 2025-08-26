Huawei kusi mocną zniżką. Najnowszy sprzęt taniej dla studentów

MatePad 11.5 2025 to najnowszy tablet Huawei, który wraz z klawiaturą i rysikiem może się okazać idealną pomocą naukową dla studentów. Producent wystartował z promocją specjalnie dla tej grupy użytkowników.

Jak zdobyć kod rabatowy?

Aby wygenerować promocyjny kod rabatowy, należy wejść na stronę https://consumer.huawei.com/pl/offer/student i wybrać, czy weryfikacja statusu studenta nastąpi na portalu StudentBeans czy UniPerks. Do potwierdzenia wystarczy aktywny uczelniany adres e-mail. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, należy wykazać status studenta za pomocą zdjęcia dokumentu, na przykład ważnej legitymacji. Po pozytywnej weryfikacji wyświetli się jednorazowy kod rabatowy. Zniżka naliczana jest od ceny w koszyku i łączy się z aktualnymi promocjami. Nie można natomiast korzystać z kilku kodów rabatowych jednocześnie.

Wygenerowany kod wystarczy skopiować, a następnie wkleić w koszyku na huawei.pl podczas dokonywania zakupu – cena zostanie automatycznie obniżona. Promocja dla studentów potrwa tylko do 9 września 2025 r. To oznacza, że rabat studencki łączy się z promocją premierową, więc za tablet z klawiaturą studenci zapłacą 1359,15 zł (zamiast 1599 zł). Do zestawu można dobrać rysik Huawei M-Pencil (3. generacji) za dodatkowe 200 zł. Po zakończeniu okresu promocji premierowej cena tabletu wzrośnie do 1799 zł.

Co więcej, studencki kod rabatowy 15% obowiązuje na wszystkie tablety marki i można go wykorzystać wyłącznie na huawei.pl do 9 września 2025 r. Kodów nie można łączyć. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferty mogą ulec zmianie i są tylko ofertami sugerowanymi.

Czym kusi Huawei MatePad 11.5 2025?

Największym atutem tabletu Huawei MatePad 11.5 2025 jest matowy ekran (11,5 cala, 2456 x 1600, proporcje 3:2, odświeżanie do 120 Hz), który w przeciwieństwie do błyszczących odpowiedników, nie odbija słońca, dlatego wszystko widać na nim wyraźnie – nawet w mocno nasłonecznionym miejscu. Ekran tabletu filtruje niebieskie światło, redukuje migotanie i emituje delikatną, naturalną poświatę z polaryzacją kołową. Dzięki temu można czytać, pisać i oglądać bez zmęczenia oczu.

Tablet, po podłączeniu klawiatury i rysika Huawei M-Pencil (3. generacji), zmienia się w kompaktowy notebook. Klawiatura może działać niezależnie, co umożliwia swobodne korzystanie np. na kolanach, podczas gdy tablet pozostaje na stoliku. Matowa powłoka ekranu sprawia, że podczas używania rysika użytkownik ma wrażenie pisania na papierze.

Huawei zadbał też o dodatkowe narzędzia, przydatne dla studentów. Użytkownicy mogą jednocześnie nagrywać spotkanie i robić odręczne notatki, które następnie, dzięki wsparciu AI, mogą być przekształcane w przejrzyste podsumowania. System pozwala na organizację treści, tworzenie map myśli, wyróżnianie fragmentów oraz wygodne udostępnianie materiałów.