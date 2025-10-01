Elon Musk zapowiada Grokipedię. Lepszą od Wikipedii
Niemal każde słowo Elona Muska wywołuje niemałe poruszenie w branży. I teraz też postanowił ożywić nieco świat internetu. Miliarder właśnie oświadczył, że opracowuje "Grokipedię", platformę wiedzy, która będzie znacznie lepsza niż Wikipedia.
"Grokipedia" czyli idzie nowe. Tak twierdzi Musk
Elon Musk ogłosił, że jego zajmujący się sztuczną inteligencją startup xAI, opracowuje "Grokipedię". I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie obietnica, że nowa platforma dostarczająca wiedzę będzie "znacznym ulepszeniem" w stosunku do Wikipedii.
Warto podkreślić, że decyzja ta zapadła zaraz po tym, jak współzałożyciel Wikipedii - Larry Sanger, wyraził obawy dotyczące praktyk redakcyjnych witryny i wykluczenia niektórych konserwatywnych mediów z jej listy wiarygodnych źródeł.
Musk skorzystał z okazji, że spór co do wiarygodności źródeł nie ustaje i przestawił "Grokipedię" jako alternatywę dla tego typu witryn. Miliarder stwierdził wręcz, że "Grokipedia" będzie krokiem w kierunku szerszego celu xAI, jakim jest "zrozumienie Wszechświata". Nie krył się wcale z sugerowaniem tego, że jego nowa platforma będzie zwyczajnie lepsza. Zapewni szersze źródło informacji i swobodniejszą wymianę informacji w porównaniu z obecnym systemem Wikipedii.
To ogłoszenie to najnowszy krok Muska w obszarze informacji i mediów.
Ale można się było tego spodziewać. Musk po przejęciu w 2022 roku Twittera i przemianowaniu go na platformę X, wielokrotnie podkreślał że wolność słowa jest kluczowa dla X. Z początkiem roku xAI formalnie przejęło X, zatem naturalne jest połączenie przedsięwzięcia w kategorii sztucznej inteligencji z platformą mediów społecznościowych.