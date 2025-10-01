Tech

Elon Musk zapowiada Grokipedię. Lepszą od Wikipedii

Niemal każde słowo Elona Muska wywołuje niemałe poruszenie w branży. I teraz też postanowił ożywić nieco świat internetu. Miliarder właśnie oświadczył, że opracowuje "Grokipedię", platformę wiedzy, która będzie znacznie lepsza niż Wikipedia.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:02
0
"Grokipedia" czyli idzie nowe. Tak twierdzi Musk

Elon Musk ogłosił, że jego zajmujący się sztuczną inteligencją startup xAI, opracowuje "Grokipedię". I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie obietnica, że nowa platforma dostarczająca wiedzę będzie "znacznym ulepszeniem" w stosunku do Wikipedii.

Warto podkreślić, że decyzja ta zapadła zaraz po tym, jak współzałożyciel Wikipedii - Larry Sanger, wyraził obawy dotyczące praktyk redakcyjnych witryny i wykluczenia niektórych konserwatywnych mediów z jej listy wiarygodnych źródeł. 

Musk skorzystał z okazji, że spór co do wiarygodności źródeł nie ustaje i przestawił "Grokipedię" jako alternatywę dla tego typu witryn. Miliarder stwierdził wręcz, że "Grokipedia" będzie krokiem w kierunku szerszego celu xAI, jakim jest "zrozumienie Wszechświata". Nie krył się wcale z sugerowaniem tego, że jego nowa platforma będzie zwyczajnie lepsza. Zapewni szersze źródło informacji i swobodniejszą wymianę informacji w porównaniu z obecnym systemem Wikipedii. 

To ogłoszenie to najnowszy krok Muska w obszarze informacji i mediów. 

Ale można się było tego spodziewać. Musk po przejęciu w 2022 roku Twittera i przemianowaniu go na platformę X, wielokrotnie podkreślał że wolność słowa jest kluczowa dla X. Z początkiem roku xAI formalnie przejęło X, zatem naturalne jest połączenie przedsięwzięcia w kategorii sztucznej inteligencji z platformą mediów społecznościowych. 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Joshua Sukoff / Shutterstock
Źródła tekstu: teslarati.com