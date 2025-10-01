Elon Musk zapowiada Grokipedię. Lepszą od Wikipedii

"Grokipedia" czyli idzie nowe. Tak twierdzi Musk

Elon Musk ogłosił, że jego zajmujący się sztuczną inteligencją startup xAI, opracowuje "Grokipedię". I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie obietnica, że nowa platforma dostarczająca wiedzę będzie "znacznym ulepszeniem" w stosunku do Wikipedii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Warto podkreślić, że decyzja ta zapadła zaraz po tym, jak współzałożyciel Wikipedii - Larry Sanger, wyraził obawy dotyczące praktyk redakcyjnych witryny i wykluczenia niektórych konserwatywnych mediów z jej listy wiarygodnych źródeł.

Musk skorzystał z okazji, że spór co do wiarygodności źródeł nie ustaje i przestawił "Grokipedię" jako alternatywę dla tego typu witryn. Miliarder stwierdził wręcz, że "Grokipedia" będzie krokiem w kierunku szerszego celu xAI, jakim jest "zrozumienie Wszechświata". Nie krył się wcale z sugerowaniem tego, że jego nowa platforma będzie zwyczajnie lepsza. Zapewni szersze źródło informacji i swobodniejszą wymianę informacji w porównaniu z obecnym systemem Wikipedii.

To ogłoszenie to najnowszy krok Muska w obszarze informacji i mediów.